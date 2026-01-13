Ce transfer a ratat Universitatea Craiova. Merge în Polonia - Antena Sport

Universitatea Craiova s-a aflat în negocieri avansate cu brazilianul Luquinhas (29 de ani), anunţă sport.ro. Fotbalistul este unul cu experienţă şi joacă în prima ligă din Portugalia, la Santa Clara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul vrea să schimbe clubul, deoarece a evoluat destul de puţin, în 9 partide. Cotat la un milion de euro de Transfermarkt, Luquinhas a mai evoluat pentru formaţii cu pretenţii, cum ar fi Benfica, Legia sau New York Red Bulls. Dorit şi de Universitatea Craiova, el are şanse mari să ajungă totuşi în Polonia, de unde două formaţii îl vor. Este vorba de Radomiak Radom, dar și de Wisla Plock, liderul la zi al campionatului.

Wisla Plock este echipa care a învins Rapid București, scor 2-1, în ultimul amical disputat în această iarnă de giuleșteni, în Antalya.