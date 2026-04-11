Lovitură pentru Rapid, înaintea meciului cu FC Argeș! Ce problemă are titularul lui Costel Gâlcă

Rapid București va juca pe teren propriu contra celor de la FC Argeș, în etapa a patra de play-off, însă Costel Gâlcă nu se va putea baza pe unul dintre titularii săi la acest joc.
Cătălin Vulturar a suferit o accidentare serioasă la umăr în disputa cu Universitatea Cluj și nu va putea evolua contra formației nou promovate.
Cătălin Vulturar, OUT pentru meciul cu FC Argeș
Cătălin Vulturar va fi unul dintre marii absenți din echipa lui Costel Gâlcă pentru partida de play-off contra revelației FC Argeș. Mijlocașul a suferit o accidentare destul de serioasă la umăr la meciul cu U Cluj, atunci când a fost schimbat încă din prima repriză.
Clubul giuleștean a publicat rezultatul unei investigații medicale făcute în cursul zilei de vineri și a confirmat indisponibilitatea acestuia pentru meciul următor.
