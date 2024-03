Luis Phelipe, după FCSB - Petrolul 1-0: "E golul meu, am atins mingea. Aveam nevoie de acest gol" - Antena Sport

FCSB – Petrolul 1-0

Meciul a fost decis de autogolul lui Ţicu Luis Phelipe a oferit primele declaraţii după FCSB – Petrolul 1-0, meci decis de autogolul lui Ţicu, fază la care brazilianul a contribuit decisiv.

Jucătorul venit de la Iaşi e convins că golul este al lui, dar cu el nu este de acord arbitrul partidei, Florin Andrei, care a trecut pe foaie autogolul lui Ţicu.

Luis Phelipe, după FCSB – Petrolul: „E golul meu, am atins mingea. Aveam nevoie de acest gol”

„E golul meu şi sunt foarte fericit că am marcat primul gol. Aveam nevoie de acest gol să am mai multă încredere în mine. Mă bucur că am ajutat echipa. E golul meu, am atins mingea.