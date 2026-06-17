Home | Fotbal | Liga 1 | Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!

Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!

Radu Constantin Publicat: 17 iunie 2026, 14:23

Comentarii
Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!

Andrei Coubiș / SPORT PICTURES

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

În urma tragerii la sorți, Universitatea Cluj o va întâlni, dacă va trece mai departe de Dinamo Kiev, pe PAOK (Grecia).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa Universitatea Cluj va întâlni în primul tur preliminar al Ligii Europa formația ucraineană Dinamo Kiev.

Clujenii vor juca meciul tur în deplasare, la 9 iulie, și returul acasă, la 16 iulie.

Universitatea Cluj joacă în primul tur preliminar al Ligii Europa deoarece a încheiat Superliga pe locul al doilea. Dacă reuşesc să se impună, pentru ardelenii urmează un alt test de joc: cu PAOK.

Echipa Dinamo Kiev a fost antrenată de Mircea Lucescu în perioada 2020–2023.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
Observator
Sute de locuri de muncă noi într-un judeţ lovit de concedieri. Angajaţii primesc bonus de 1.500 de lei
De ce s-ar lua, de fapt, pauza de hidratare de la CM 2026. „E o perversiune”. Sumele câștigate sunt fabuloase: 249.000.000 de dolari încasați de o singură televiziune
Fanatik.ro
De ce s-ar lua, de fapt, pauza de hidratare de la CM 2026. „E o perversiune”. Sumele câștigate sunt fabuloase: 249.000.000 de dolari încasați de o singură televiziune
14:23

VideoMomentul viral de la Campionatul Mondial 2026: Lionel Messi a plâns pe teren după un gol marcat
13:42

Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Partidele transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:36

Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026
13:20

Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
13:16

Rapid l-a transferat pe Tobias Christensen. Unde a plecat şi câţi bani încasează Şucu
13:02

Ghana – Panama LIVE VIDEO (2:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Meci de totul sau nimic
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 4 FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul” 5 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 6 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României