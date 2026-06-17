Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!

În urma tragerii la sorți, Universitatea Cluj o va întâlni, dacă va trece mai departe de Dinamo Kiev, pe PAOK (Grecia).

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Echipa Universitatea Cluj va întâlni în primul tur preliminar al Ligii Europa formația ucraineană Dinamo Kiev.

Clujenii vor juca meciul tur în deplasare, la 9 iulie, și returul acasă, la 16 iulie.

Universitatea Cluj joacă în primul tur preliminar al Ligii Europa deoarece a încheiat Superliga pe locul al doilea. Dacă reuşesc să se impună, pentru ardelenii urmează un alt test de joc: cu PAOK.

Echipa Dinamo Kiev a fost antrenată de Mircea Lucescu în perioada 2020–2023.