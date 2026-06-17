Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!

În urma tragerii la sorți, Universitatea Cluj o va întâlni, dacă va trece mai departe de Dinamo Kiev, pe PAOK (Grecia).
Echipa Universitatea Cluj va întâlni în primul tur preliminar al Ligii Europa formația ucraineană Dinamo Kiev.
Clujenii vor juca meciul tur în deplasare, la 9 iulie, și returul acasă, la 16 iulie.
Universitatea Cluj joacă în primul tur preliminar al Ligii Europa deoarece a încheiat Superliga pe locul al doilea. Dacă reuşesc să se impună, pentru ardelenii urmează un alt test de joc: cu PAOK.
Echipa Dinamo Kiev a fost antrenată de Mircea Lucescu în perioada 2020–2023.
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