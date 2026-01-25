Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Mai sperați la play-off?” Răspunsul dat de Ianis Zicu, după ce Farul a învins-o pe Petrolul și a egalat-o pe FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Mai sperați la play-off?” Răspunsul dat de Ianis Zicu, după ce Farul a învins-o pe Petrolul și a egalat-o pe FCSB

„Mai sperați la play-off?” Răspunsul dat de Ianis Zicu, după ce Farul a învins-o pe Petrolul și a egalat-o pe FCSB

Viviana Moraru Publicat: 25 ianuarie 2026, 16:52

Comentarii
Mai sperați la play-off?” Răspunsul dat de Ianis Zicu, după ce Farul a învins-o pe Petrolul și a egalat-o pe FCSB

Ianis Zicu, în timpul unui meci la Farul/ Sport Pictures

Ianis Zicu a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul constănțenilor a subliniat că echipa sa a „tremurat” pentru cele trei puncte, pe „Ilie Oană”.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Zicu a transmis că jucătorii săi au tratat „neprofesionist” unele faze, în repriza a doua, motiv pentru care Farul a ratat șansa de a se desprinde pe tabelă în repriza secundă. Unicul gol al meciului a fost marcat de Victor Dican, în minutul 32, din pasa lui Eduard Radaslavescu. 

Ianis Zicu nu mai speră la play-off după Petrolul – Farul 0-1 

Întrebat despre șansele de calificare în play-off ale Farului, Ianis Zicu a oferit un răspuns categoric. Antrenorul constănțenilor a transmis că nu se mai gândește la o clasare între primele șase, dat fiind faptul că echipa sa nu depinde doar de ea în această luptă. 

„Am avut șansă în repriza a doua și am câștigat. În prima repriză am controlat jocul în totalitate, dar în a doua, am suferit enorm, am tratat multe momente neprofesionist. Puteam fi periculoși, să facem 2-0. Am stat cu inima strânsă și puteam pierde două puncte. Sunt momente când gândurile negative, faptul că nu ai câștigat de atâtea meciuri, pot să-ți schimbe mentalitatea, asta ne-a tras puțin în jos.  

 Dar am câștigat, asta le-am spus, că au avut inimă și noroc. Întâlnim unul dintre cele mai puternice adversare din prima ligă, dar jucăm acasă, sperăm să avem suporterii aproape, le promitem că vom încerca să câștigăm. 

Reclamă
Reclamă

 (Mai sperați la play-off?) Trebuie să câștigăm fiecare meci, asta e mentalitatea noastră, a clubului. Nu ne gândim, nu mai depinde de noi că e diferență mare de puncte”, a declarat Ianis Zicu, conform digisport.ro, după Petrolul – Farul 0-1. 

Farul a acumulat 31 de puncte, după 23 de meciuri disputate, egalând-o pe FCSB. Campioana s-ar putea distanța dacă o va învinge azi pe CFR Cluj, de la ora 20:00. 

Cine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din MinneapolisCine este Alex Pretti, asistentul medical în vârstă de 37 de ani împuşat în timpul protestelor din Minneapolis
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
Fanatik.ro
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
18:51
VideoGică Popescu, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de venirea lui Gică Hagi pe banca naţionalei!
18:40
Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză
18:32
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru derby-ul cu CFR Cluj
18:22
“O gură de oxigen” Reacţia lui Gică Popescu după victoria Farului la Ploieşti! Ce a spus de transferuri
18:17
FCSB – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru play-off. Echipele de start
18:09
Genoa, victorie mare! Trupa lui Dan Şucu a revenit după ce era condusă cu 2-0 de Bologna
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia