„Mai sperați la play-off?” Răspunsul dat de Ianis Zicu, după ce Farul a învins-o pe Petrolul și a egalat-o pe FCSB - Antena Sport

Ianis Zicu a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul constănțenilor a subliniat că echipa sa a „tremurat” pentru cele trei puncte, pe „Ilie Oană”.
Zicu a transmis că jucătorii săi au tratat „neprofesionist” unele faze, în repriza a doua, motiv pentru care Farul a ratat șansa de a se desprinde pe tabelă în repriza secundă. Unicul gol al meciului a fost marcat de Victor Dican, în minutul 32, din pasa lui Eduard Radaslavescu.
Ianis Zicu nu mai speră la play-off după Petrolul – Farul 0-1
Întrebat despre șansele de calificare în play-off ale Farului, Ianis Zicu a oferit un răspuns categoric. Antrenorul constănțenilor a transmis că nu se mai gândește la o clasare între primele șase, dat fiind faptul că echipa sa nu depinde doar de ea în această luptă.
„Am avut șansă în repriza a doua și am câștigat. În prima repriză am controlat jocul în totalitate, dar în a doua, am suferit enorm, am tratat multe momente neprofesionist. Puteam fi periculoși, să facem 2-0. Am stat cu inima strânsă și puteam pierde două puncte. Sunt momente când gândurile negative, faptul că nu ai câștigat de atâtea meciuri, pot să-ți schimbe mentalitatea, asta ne-a tras puțin în jos.
Dar am câștigat, asta le-am spus, că au avut inimă și noroc. Întâlnim unul dintre cele mai puternice adversare din prima ligă, dar jucăm acasă, sperăm să avem suporterii aproape, le promitem că vom încerca să câștigăm.
(Mai sperați la play-off?) Trebuie să câștigăm fiecare meci, asta e mentalitatea noastră, a clubului. Nu ne gândim, nu mai depinde de noi că e diferență mare de puncte”, a declarat Ianis Zicu, conform digisport.ro, după Petrolul – Farul 0-1.
Farul a acumulat 31 de puncte, după 23 de meciuri disputate, egalând-o pe FCSB. Campioana s-ar putea distanța dacă o va învinge azi pe CFR Cluj, de la ora 20:00.
