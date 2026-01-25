„Mai sperați la play-off?” Răspunsul dat de Ianis Zicu, după ce Farul a învins-o pe Petrolul și a egalat-o pe FCSB - Antena Sport

Ianis Zicu a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o cu 1-0 pe Petrolul, în etapa a 23-a din Liga 1. Antrenorul constănțenilor a subliniat că echipa sa a „tremurat” pentru cele trei puncte, pe „Ilie Oană”.

Zicu a transmis că jucătorii săi au tratat „neprofesionist” unele faze, în repriza a doua, motiv pentru care Farul a ratat șansa de a se desprinde pe tabelă în repriza secundă. Unicul gol al meciului a fost marcat de Victor Dican, în minutul 32, din pasa lui Eduard Radaslavescu.

Ianis Zicu nu mai speră la play-off după Petrolul – Farul 0-1

Întrebat despre șansele de calificare în play-off ale Farului, Ianis Zicu a oferit un răspuns categoric. Antrenorul constănțenilor a transmis că nu se mai gândește la o clasare între primele șase, dat fiind faptul că echipa sa nu depinde doar de ea în această luptă.

„Am avut șansă în repriza a doua și am câștigat. În prima repriză am controlat jocul în totalitate, dar în a doua, am suferit enorm, am tratat multe momente neprofesionist. Puteam fi periculoși, să facem 2-0. Am stat cu inima strânsă și puteam pierde două puncte. Sunt momente când gândurile negative, faptul că nu ai câștigat de atâtea meciuri, pot să-ți schimbe mentalitatea, asta ne-a tras puțin în jos.

Dar am câștigat, asta le-am spus, că au avut inimă și noroc. Întâlnim unul dintre cele mai puternice adversare din prima ligă, dar jucăm acasă, sperăm să avem suporterii aproape, le promitem că vom încerca să câștigăm.