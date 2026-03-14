Home | Fotbal | Liga 1 | Dani Coman, euforic după ce FC Argeș a învins-o pe Universitatea Craiova: „Nu suntem întâmplător în play-off”

Viviana Moraru Publicat: 14 martie 2026, 8:38

Comentarii
Dani Coman / SPORT PICTURES

Dani Coman a oferit prima reacție, după ce FC Argeș a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 1-0, în prima etapă a play-off-ului. Președintele piteștenilor a declarat că prin acest succes, echipa lui Bogdan Andone a demonstrat că nu întâmplător a prins Top 6, la finalul sezonului regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei dintre Universitatea Craiova și FC Argeș a fost marcat, spectaculos, de Adel Bettaieb, în minutul 26.

Dani Coman s-a declarat extrem de fericit după victoria obținută de FC Argeș pe terenul liderului. El a subliniat că în acest sezon, piteștenii s-au impus în deplasare și cu FCSB, Dinamo sau CFR Cluj.

„Sunt fericit. Am întâlnit echipa de pe primul loc, o echipă foarte bună, care an de an se bate la câștigarea campionatului, dar am demonstrat că și noi suntem o echipă în creștere, așa cum ne dorim să fim. Să creștem organic, așa cum am făcut-o de trei ani de zile, și să avem rezultate până la urmă, pentru că acesta este cel mai important aspect.

Am demonstrat-o astăzi și nu numai astăzi. Am câștigat și la FCSB, și la CFR Cluj, și la Dinamo București, și la Craiova. Asta înseamnă că nu întâmplător suntem în play-off-ul campionatului.

Reclamă
Reclamă

Așa cum am spus la începutul play-off-ului, fiecare meci îl vom trata la victorie, indiferent de adversar. Ne cunoaștem limitele, știm ceea ce putem face, știm unde putem ajunge. Vom juca fiecare meci la victorie, chiar dacă trebuie să recunoaștem că întâlnim echipe mai bune decât noi din toate punctele de vedere, dar noi compensăm prin alte lucruri”, a declarat Dani Coman, după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1.

De asemenea, Dani Coman a declarat că după părerea lui, Universitatea Craiova are cel mai bun lot din Liga 1.

„Din punctul meu de vedere, Craiova are cel mai bun lot și nu mă refer doar la primul 11, ci la întreg lotul. Este adevărat, au avut absențe astăzi, dar și noi am avut”, a mai spus Dani Coman.

Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
