Dani Coman, euforic după ce FC Argeș a învins-o pe Universitatea Craiova: „Nu suntem întâmplător în play-off”

Dani Coman a oferit prima reacție, după ce FC Argeș a învins-o pe Universitatea Craiova, scor 1-0, în prima etapă a play-off-ului. Președintele piteștenilor a declarat că prin acest succes, echipa lui Bogdan Andone a demonstrat că nu întâmplător a prins Top 6, la finalul sezonului regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei dintre Universitatea Craiova și FC Argeș a fost marcat, spectaculos, de Adel Bettaieb, în minutul 26.

Dani Coman, euforic după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Dani Coman s-a declarat extrem de fericit după victoria obținută de FC Argeș pe terenul liderului. El a subliniat că în acest sezon, piteștenii s-au impus în deplasare și cu FCSB, Dinamo sau CFR Cluj.

„Sunt fericit. Am întâlnit echipa de pe primul loc, o echipă foarte bună, care an de an se bate la câștigarea campionatului, dar am demonstrat că și noi suntem o echipă în creștere, așa cum ne dorim să fim. Să creștem organic, așa cum am făcut-o de trei ani de zile, și să avem rezultate până la urmă, pentru că acesta este cel mai important aspect.

Am demonstrat-o astăzi și nu numai astăzi. Am câștigat și la FCSB, și la CFR Cluj, și la Dinamo București, și la Craiova. Asta înseamnă că nu întâmplător suntem în play-off-ul campionatului.