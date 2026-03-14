„N-am niciun dubiu”. Fostul coechipier al lui Cristi Chivu de la Inter s-a convins în privința românului

Fostul coechipier al lui Cristi Chivu de la Inter, Diego Milito, a oferit declarații despre antrenorul român. Fostul atacant a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român.

Milito s-a declarat convins de faptul că Chivu va avea un parcurs reușit pe banca lui Inter. Acesta speră ca antrenorul român să cucerească titlul în acest sezon de Serie A.

Diego Milito, laude pentru Cristi Chivu

Diego Milito s-a declarat bucuros și de faptul că Cristi Chivu este antrenorul lui Inter, mărturisind că antrenorul român și-a demonstrat valoarea încă de pe vremea când pregătea formația Primavera a nerazzurrilor.

Milito și-a amintit și de primul gol marcat de Cristi Chivu la Inter, în 2010, într-un meci de Serie A cu Atalanta. Trupa din Bergamo este următoarea adversară a lui Inter din Serie A, nerazzurrii căutând victoria pentru a-și menține avansul de șapte puncte față de ocupanta locului secund, AC Milan.

„(N.r. Dacă își amintește primul gol marcat de Cristi Chivu la Inter) Îmi amintesc perfect acel meci, era un moment important al sezonului. Sunt foarte fericit că Chivu e antrenorul lui Inter.