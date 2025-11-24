Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: "La noi e greu să câștigi" - Antena Sport

Închide meniul
Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: "La noi e greu să câștigi"

Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: "La noi e greu să câștigi"

Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: “La noi e greu să câștigi”

Publicat: 24 noiembrie 2025, 23:17

Sebastian Mailat / Profimedia Images

FC Botoșani a condus la pauză pe Dinamo, după ce Sebastian Mailat a marcat, pe finalul reprizei, un gol superb.

„Știam că Kovtalyuk e un atacant care câștigă foarte multe mingi. Pregătisem să urmăresc mingea a doua, văzusem portarul puțin ieșit și execuțiile sunt ale mele. Al 7-lea gol, da.

Au fost două reprize total diferite. Prima repriză a fost a noastră, a doua clar a fost a lor. Situații și de pe o parte pe alta. Puteam să închidem meciul prin Petrov și ei când au scăpat unu contra unu. Ne bucură acest rezultat și ne gândim la meciul cu Slobozia.

Știam că Dinamo e o echipă foarte bună, care joacă fotbal, au posesie, dar la noi e greu să câștigi. Ne bucură acest lucru, acasă suntem foarte puternici și sperăm să o ținem tot așa. Trebuie să ne concentrăm și să luăm 3 puncte la Slobozia. Ne doream victoria cu Dinamo, suntem o echipă bună acasă. E un egal de moral, dar nu cred că ne-a afectat înfrângerea de la Farul”, a declarat Sebastian Mailat.

FC Botoşani a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, în compania echipei Dinamo, în etapa a XVII-a a Superligii.

