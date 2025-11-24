Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult” - Antena Sport

FC Botoșani și Dinamo au încheiat la egalitate partida care a închis etapa cu numărul 17 din Liga 1. Rezultatul nu ajută niciuna dintre cele două echipe, care ar fi putut profita de eșecul suferit de Rapid în Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anestis a fost cel mai important jucător din tabăra moldovenilor, însă tot el a „contribuit” la golul marcat de Raul Opruț, care a stabilit și scorul final al întâlnirii.

Cătălin Cîrjan: „Știam că ne va aștepta un meci dificil aici”

Dinamo a avut mari șanse de a pleca cu toate cele trei puncte de la Botoșani, însă portarul moldovenilor le-a scos peri albi „câinilor” cu numeroasele sale intervenții de excepție.

După fluierul final, Cătălin Cîrjan a analizat jocul echipei sale și a explicat ce anume ar fi putut face mai bine pentru a obține toate cele trei puncte.

„Știam că ne va aștepta un meci dificil aici. De asta sunt pe locul care sunt. Am început meciul bine, am avut multe ocazii, a venit acel gol din nimic. Nu am fost la fel de inspirați în seara asta, dar am fi meritat mai mult. Am simțit că am avut multe oportunități, cred eu că meritam mai mult.