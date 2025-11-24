Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult”

Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult”

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 22:46

Comentarii
Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: Cred că meritam mai mult”

Cătălin Cîrjan în meciul cu Botoșani / SPORT PICTURES

FC Botoșani și Dinamo au încheiat la egalitate partida care a închis etapa cu numărul 17 din Liga 1. Rezultatul nu ajută niciuna dintre cele două echipe, care ar fi putut profita de eșecul suferit de Rapid în Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anestis a fost cel mai important jucător din tabăra moldovenilor, însă tot el a „contribuit” la golul marcat de Raul Opruț, care a stabilit și scorul final al întâlnirii.

Cătălin Cîrjan: „Știam că ne va aștepta un meci dificil aici”

Dinamo a avut mari șanse de a pleca cu toate cele trei puncte de la Botoșani, însă portarul moldovenilor le-a scos peri albi „câinilor” cu numeroasele sale intervenții de excepție.

După fluierul final, Cătălin Cîrjan a analizat jocul echipei sale și a explicat ce anume ar fi putut face mai bine pentru a obține toate cele trei puncte.

„Știam că ne va aștepta un meci dificil aici. De asta sunt pe locul care sunt. Am început meciul bine, am avut multe ocazii, a venit acel gol din nimic. Nu am fost la fel de inspirați în seara asta, dar am fi meritat mai mult. Am simțit că am avut multe oportunități, cred eu că meritam mai mult.

Reclamă
Reclamă

La finalizare trebuie să fim mai concentrați. Am pregătit bine meciul, chiar asta ne-a lipsit. Avem o echipă foarte bună, o luăm meci cu meci și vom vedea la final unde vom fi”, a declarat Cîrjan, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
23:38
Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul
23:17
Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: “La noi e greu să câștigi”
23:06
Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari
22:54
Kopic, nemulţumit: “Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult”
22:42
Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: “Văd ca pe un rezultat nedrept”
22:25
FC Botoșani – Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 3 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 4 Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?” 5 Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 6 Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de românAfacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român