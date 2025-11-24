Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul - Antena Sport

Momente halucinante luni seară în meciul dintre Manchester United și Everton, din etapa a 12-a din Premier League. Oaspeții au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 13.
Idrissa Gueye a fost jucătorul care a văzut cartonașul roșu, după ce și-a pălmuit un coechipier, cei doi fiind despărțiți cu greu de către portarul Pickford.
Idrissa Gueye, moment halucinant pe Old Trafford
Everton s-a deplasat pe Old Trafford, acolo unde a dat piept cu cei de la Manchester United, în ultimul meci al rundei cu numărul 12 din prima ligă a Angliei.
Oaspeții au avut un prim sfert de oră de coșmar, asta pentru că în minutul 13 au rămas deja în inferioritate numerică. Idrissa Gueye a fost protagonistul unui incident cum rar se poate vedea la un asemenea nivel.
În urma unei erori defensive de proporții, mingea a ajuns la Bruno Fernandes, care a ratat o ocazie rarisimă pentru „diavoli”. Mjlocașul lui Everton a luat foc și a început să țipe la colegul său Michael Keane.
Fundașul nu i-a dat importanță, lucru care l-a scos din minți pe Gueye. Acesta s-a îndreptat către acesta, a urmat un dialog aprins, după care l-a pălmuit pe coechipierul său. Centralul l-a eliminat direct, iar acesta a fost calmat cu greu de Pickford.
Idrissa Gueye is shown a straight red card for going after his own teammate Michael Keane 😳 pic.twitter.com/ObPDrJJFMI
— B/R Football (@brfootball) November 24, 2025
- Arsenal – Tottenham 4-1. Eze a marcat un hat-trick și a doborât un record vechi de 47 de ani
- Arne Slot, după umilința suferită de Liverpool pe Anfield: “Nu pot inventa suficiente scuze”
- Newcastle – Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola
- Liverpool – Nottingham Forest 0-3. Dezastru pentru campioana Angliei! Fanii nu au mai suportat și au plecat înainte de final
- Starul lui Chelsea, accidentare stupidă în propria locuință. Cât va lipsi și ce meciuri va rata