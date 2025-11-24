Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul

Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 23:38

Comentarii
Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul

Moment ireal în Manchester United - Everton / Colaj Antena Sport

Momente halucinante luni seară în meciul dintre Manchester United și Everton, din etapa a 12-a din Premier League. Oaspeții au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 13.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Idrissa Gueye a fost jucătorul care a văzut cartonașul roșu, după ce și-a pălmuit un coechipier, cei doi fiind despărțiți cu greu de către portarul Pickford.

Idrissa Gueye, moment halucinant pe Old Trafford

Everton s-a deplasat pe Old Trafford, acolo unde a dat piept cu cei de la Manchester United, în ultimul meci al rundei cu numărul 12 din prima ligă a Angliei.

Oaspeții au avut un prim sfert de oră de coșmar, asta pentru că în minutul 13 au rămas deja în inferioritate numerică. Idrissa Gueye a fost protagonistul unui incident cum rar se poate vedea la un asemenea nivel.

În urma unei erori defensive de proporții, mingea a ajuns la Bruno Fernandes, care a ratat o ocazie rarisimă pentru „diavoli”. Mjlocașul lui Everton a luat foc și a început să țipe la colegul său Michael Keane.

Reclamă
Reclamă

Fundașul nu i-a dat importanță, lucru care l-a scos din minți pe Gueye. Acesta s-a îndreptat către acesta, a urmat un dialog aprins, după care l-a pălmuit pe coechipierul său. Centralul l-a eliminat direct, iar acesta a fost calmat cu greu de Pickford.

20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
23:17
Mailat a explicat execuţia fabuloasă şi crede că Botoşani joacă pentru titlu: “La noi e greu să câștigi”
23:06
Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari
22:54
Kopic, nemulţumit: “Dacă vrem să luptăm pentru primele locuri, trebuie să înscriem mai mult”
22:46
Cătălin Cîrjan știe de ce avea nevoie Dinamo pentru a obține victoria la Botoșani: „Cred că meritam mai mult”
22:42
Raul Opruț, despre egalul cu Botoşani: “Văd ca pe un rezultat nedrept”
22:25
FC Botoșani – Dinamo 1-1. „Câinii” lui Kopic s-au împotmolit pe terenul revelației Ligii 1
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 3 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 4 Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?” 5 Pierdere uriaşă pentru FCSB. Destinaţie surpriză pentru un greu din primul 11 6 Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de românAfacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român