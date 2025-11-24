Moment incredibil în Premier League! A văzut cartonașul roșu după ce și-a pălmuit colegul - Antena Sport

Momente halucinante luni seară în meciul dintre Manchester United și Everton, din etapa a 12-a din Premier League. Oaspeții au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 13.

Idrissa Gueye a fost jucătorul care a văzut cartonașul roșu, după ce și-a pălmuit un coechipier, cei doi fiind despărțiți cu greu de către portarul Pickford.

Idrissa Gueye, moment halucinant pe Old Trafford

Everton s-a deplasat pe Old Trafford, acolo unde a dat piept cu cei de la Manchester United, în ultimul meci al rundei cu numărul 12 din prima ligă a Angliei.

Oaspeții au avut un prim sfert de oră de coșmar, asta pentru că în minutul 13 au rămas deja în inferioritate numerică. Idrissa Gueye a fost protagonistul unui incident cum rar se poate vedea la un asemenea nivel.

În urma unei erori defensive de proporții, mingea a ajuns la Bruno Fernandes, care a ratat o ocazie rarisimă pentru „diavoli”. Mjlocașul lui Everton a luat foc și a început să țipe la colegul său Michael Keane.