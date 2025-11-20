Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român - Antena Sport

Averea lui Cristi Chivu este estimată la peste 25 de milioane de euro, iar banii au fost proveniţi cu precădere din contractele generoase pe care le-a avut ca fotbalist la Inter sau AS Roma. După anii de glorie, sportivul a câştigat zeci de milioane, bani pe care i-a investit şi reinvestit, până ce mulţi dintre ei s-au irosit. Dar cu toate acestea, fostul fotbalist şi soţia sa nu duc deloc o viaţă rea, bucurându-se de sume generoase în conturi.

Cristi Chivu a încercat gustul afacerilor, dar cu toate acestea nu a avut un succes răsunător, precum a avut pe teren. Banii pe care i-a câştigat de-a lungul vieţii de sportiv nu au fost deloc puţini, iar dacă ţinem cont şi de faptul că în 2012 era cel mai bine plătit fotbalist, atunci ştim cu siguranţă că sumele nu au fost unele mici. A investit în cluburi, turism, imobiliare, transporturi de marfă, dar cu toate acestea, din niciuna nu a avut de câştigat! Şi nu doar atât. Cristi Chivu a avut datorii de aproape 700.000 de euro din cauza afacerii cu trasporturi de mărfuri.

Firmele lui au falimentat pe badă rulantă

În 2007, Cristian Chivu îi facea cadou mamei sale, Mariana, un magazin de haine într-un mall din Timişoara. Afacerea a funcţionat timp de doi ani, însa în fiecare lună firma a avut pierderi. Dupa 24 de luni de încercări, firma a dat faliment. „Cred ca singurul motiv pentru care nu avem clienţi era că Timişoara e aproape de graniţă şi lumea de aici merge la Viena şi Budapesta pentru cumpărături”, a fost explicaţia Marianei Chivu, la acea vreme. Cristi Chivu a încercat ulterior si cu un club de top din Timisoara. Localul a fost vândut după trei ani.

Eşec total în imobiliare

Afacerea la care Cristi Chivu cu care a eşuat lamentabil şi care s-a dovedit cea mai păguboasă este cea în imobiliare. În 2009, Chivu si impresarul său Pietro Chiodi au cumpărat terenuri, case şi locuinţe, dar piaţa imobiliară a căzut în acea perioadă, din cauza crizei cu care s-a confruntat ţara şi Europa, iar afacerea nu a cunoscut succesul aşteptat. Ba mai mult, piaţa imobiliară a cunoscut atunci o depreciere substanţială.

Cristi Chivu, salariu de 2,5 milioane de euro pe an la Inter

Dacă inițial s-a vehiculat că salariul lui Cristi Chivu la Inter va fi de două milioane de euro pe an, se pare că românul va fi plătit mai bine. Potrivit Gazzeta dello Sport, salariul lui Cristi Chivu va fi de 2,5 milioane de euro pe an. Şi ca jucător, Chivu se bucura de un salariu generos, în perioda în care a evoluat la Inter el se bucura de un salariu anual de 3.5 mişioane euro.