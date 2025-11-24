Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari - Antena Sport

Închide meniul
Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 23:06

Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari

Leo Grozavu / SPORT PICTURES

FC Botoșani a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Liga 1. Gruparea moldoveană a remizat pe teren propriu contra celor de la Dinamo București, în ultimul joc al etapei cu numărul 17.

Revelația acestei ediții de campionat și-a păstrat invincibilitatea în fața propriilor suporteri, dar nu a profitat de eșecul dureros suferit de Rapid București în Gruia.

Leo Grozavu: „Nu trebuie să ne oprim aici”

Fără victorie în ultimele două etape, FC Botoșani nu a reușit nici de această dată să câștige. Moldovenii au primit vizita celor de la Dinamo București, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Anestis a fost omul meciului pentru botoșăneni, însă tot acesta a gafat inexplicabil la reușita lui Raul Opruț, care a restabilit egalitatea cu un șut-centrare. După fluierul final, Leo Grozavu a tras concluziile

„Un meci frumos, două echipe care sunt în partea superioară a clasamentului. Meci cu ocazii de ambele părți. Cred că e un rezultat echitabil. Felicitări, băieților. Nu trebuie să ne oprim aici, trebuie să continuăm pe aceeași linie. Doar cu muncă și seriozitate vom putea ajunge acolo unde ne dorim.

Ăsta e fotbalul, puteam să și pierdem. La 1-1 a fost acea ocazie mare a lui Perica. Bravo lui, îmi pare rău pentru ce gol a primit. Avem un portar mare. A fost mai puțin inspirat la acea intervenție. Când greșește portarul se vede, dar este unul dintre pilonii de bază ai echipei.

Lumea e nemulțumită. Suntem Botoșani, facem ce putem. Suntem echipa de pe locul doi, tot timpul gaz pe foc. La Botoșani e liniște, băieții sunt ok, nu pot fi destabilizați. Dacă nu primim goluri vom fi sus de tot în clasament. Dinamo anul acesta, are șanse crescute să se bată la campionat. Este o echipă puternică”, a declarat Leo Grozavu, potrivit digisport.ro.

