Leo Grozavu s-a convins după 1-1 cu Dinamo: „Vom fi sus de tot în clasament”. Mesaj pentru contestatari - Antena Sport

FC Botoșani a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în Liga 1. Gruparea moldoveană a remizat pe teren propriu contra celor de la Dinamo București, în ultimul joc al etapei cu numărul 17.

Revelația acestei ediții de campionat și-a păstrat invincibilitatea în fața propriilor suporteri, dar nu a profitat de eșecul dureros suferit de Rapid București în Gruia.

Leo Grozavu: „Nu trebuie să ne oprim aici”

Fără victorie în ultimele două etape, FC Botoșani nu a reușit nici de această dată să câștige. Moldovenii au primit vizita celor de la Dinamo București, iar partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Anestis a fost omul meciului pentru botoșăneni, însă tot acesta a gafat inexplicabil la reușita lui Raul Opruț, care a restabilit egalitatea cu un șut-centrare. După fluierul final, Leo Grozavu a tras concluziile

„Un meci frumos, două echipe care sunt în partea superioară a clasamentului. Meci cu ocazii de ambele părți. Cred că e un rezultat echitabil. Felicitări, băieților. Nu trebuie să ne oprim aici, trebuie să continuăm pe aceeași linie. Doar cu muncă și seriozitate vom putea ajunge acolo unde ne dorim.