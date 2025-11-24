Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR - Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni - Antena Sport

Închide meniul
Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni

Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni

Andrei Nicolae Publicat: 24 noiembrie 2025, 8:59

Daniel Pancu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Daniel Pancu, antrenorul de la CFR, a reușit să își învingă echipa de suflet, la capătul meciului pe care ardelenii l-au câștigat în fața Rapidului. După duelul din Gruia, fostul atacant al giuleștenilor și galeria bucureșteană deplasată la Cluj-Napoca s-au reunit și și-au arătat dragostea și respectul unii față de ceilalți.

CFR a învins-o fără drept de apel pe Rapid în derby-ul “feroviar” disputat în Gruia, într-un meci în care clujenii s-au impus grație golurilor lui Andrei Cordea (x2) și Meriton Korenica. Daniel Pancu a ajuns la două victorii din tot atâtea posibile pe banca ardelenilor, cea de acum fiind cu totul specială ținând cont că a fost obținută contra echipei sale de suflet, unde și-a petrecut cea mai mare parte din carieră.

Pancu și galeria Rapidului au înjurat-o pe Steaua

După meciul de pe Dr. Constantin Rădulescu, “Pancone” s-a dus spre sectorul dedicat galeriei Rapidului și i-a salutat pe suporterii giuleșteni, care au scandat: “Hei, Panco, Panco, italiano“, potrivit gsp.ro. În final, antrenorul și fanii au înjurat în stilul caracteristic Steaua, rivala tradițională a alb-vișiniilor.

Suporterii Rapidului nu i-au adresat niciun fel de injurii lui Pancu, deși rezultatul final i-a făcut cu siguranță nemulțumiți. Fostul atacant ajuns la 48 de ani a fost un simbol pentru Giulești, unde și-a petrecut mulți ani din carieră.

“Pancone” a fost jucătorul Rapidului în mai multe perioade, după cum urmează: între 1997 și 1999, între 2000 și 2002, în 2006, în 2008, între 2011 și 2015 și între 2017 și 2018. În total, fostul atacant a adunat 137 de meciuri pentru alb-vișinii și a marcat de 37 de ori.

După meciul câștigat de echipa sa în Gruia, pentru Daniel Pancu urmează un nou meci dificil contra revelației FC Argeș. De cealaltă parte, Rapidul va juca pe teren propriu contra celor de la Csikszereda.

