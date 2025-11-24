Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR - Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni - Antena Sport

Daniel Pancu, antrenorul de la CFR, a reușit să își învingă echipa de suflet, la capătul meciului pe care ardelenii l-au câștigat în fața Rapidului. După duelul din Gruia, fostul atacant al giuleștenilor și galeria bucureșteană deplasată la Cluj-Napoca s-au reunit și și-au arătat dragostea și respectul unii față de ceilalți.

CFR a învins-o fără drept de apel pe Rapid în derby-ul “feroviar” disputat în Gruia, într-un meci în care clujenii s-au impus grație golurilor lui Andrei Cordea (x2) și Meriton Korenica. Daniel Pancu a ajuns la două victorii din tot atâtea posibile pe banca ardelenilor, cea de acum fiind cu totul specială ținând cont că a fost obținută contra echipei sale de suflet, unde și-a petrecut cea mai mare parte din carieră.

Pancu și galeria Rapidului au înjurat-o pe Steaua

După meciul de pe Dr. Constantin Rădulescu, “Pancone” s-a dus spre sectorul dedicat galeriei Rapidului și i-a salutat pe suporterii giuleșteni, care au scandat: “Hei, Panco, Panco, italiano“, potrivit gsp.ro. În final, antrenorul și fanii au înjurat în stilul caracteristic Steaua, rivala tradițională a alb-vișiniilor.

Suporterii Rapidului nu i-au adresat niciun fel de injurii lui Pancu, deși rezultatul final i-a făcut cu siguranță nemulțumiți. Fostul atacant ajuns la 48 de ani a fost un simbol pentru Giulești, unde și-a petrecut mulți ani din carieră.

“Pancone” a fost jucătorul Rapidului în mai multe perioade, după cum urmează: între 1997 și 1999, între 2000 și 2002, în 2006, în 2008, între 2011 și 2015 și între 2017 și 2018. În total, fostul atacant a adunat 137 de meciuri pentru alb-vișinii și a marcat de 37 de ori.