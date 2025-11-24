Cristi Chivu, replică fermă după Inter - AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?” - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, replică fermă după Inter – AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?”

Publicat: 24 noiembrie 2025, 0:51

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce AC Milan a învins-o cu 1-0 pe Inter, în etapa a 12-a din Serie A. Antrenorul român a pierdut primul Derby della Madonnina din cariera de antrenor, Christian Pulisic marcând golul victoriei „diavolilor” în minutul 54.

Hakan Calhanoglu a avut șansa de a egala în minutul 73, însă a ratat un penalty. Mike Maignan a parat lovitura internaționalului turc de la punctul cu var.

Cristi Chivu a tras concluziile după eșecul suferit de echipa sa. Inter a pierdut primul loc ca urmare a înfrângerii, fiind în prezent pe patru în Serie A, cu 24 de puncte. AC Milan a urcat pe locul secund, cu 25 de puncte, la două puncte distanță de liderul Napoli.

Antrenorul român a avut un discurs ferm și a subliniat că toată echipa este vinovată pentru eșecul suferit, însă acesta trebuie depășit având în vedere că miercuri, Inter se va duela cu Atletico Madrid în Champions League.

Chivu a fost întrebat și despre schimbarea lui Lautaro Martinez, din minutul 66, oferinnd o replică fermă și mărturisind că a fost alegerea lui să-i ofere minute și lui Bonny.

„Nu e vorba doar de șansele create, dar și de jocul avut. Ei au marcat la singura ocazie avută, pe o minge lungă, dar așa e fotbalul. Am încercat în toate felurile, acesta e spiritul pe care vreau să-l văd. Patru înfrângeri în 12 meciuri pot fi prea multe, dar clasamentul e încă strâns. Trebuie să gestionăm bine frustrarea, pentru că pierderea unui astfel de meci poate lăsa urme.  

(N.r. Sommer are fluctuații de formă?) Nu fac astfel de analize, știu ce șanse ne-am creat și riscul pe care ni l-am asumat. Nu iau jucătorii individual niciodată, pentru că jucătorii mei sunt întotdeauna cei mai buni. Nu dau vina pe nimeni pentru că atunci când se întâmplă asta, se simte un miros de eșec. Nu există un singur vinovat pentru această înfrângere, suntem toți vinovați. Am fi putut gestiona mai bine momentele, avem datoria de a ne ridica pentru că avem un alt meci important miercuri. 

Lautaro e bine. Nu pot să schimb jucătorii? E alegerea mea tehnică, chiar și băieții de pe bancă, precum Bonny sau Esposito, merită să își aducă contribuția”, a declarat Cristi Chivu, conform tuttomercatoweb.com, după Inter – AC Milan 0-1.

