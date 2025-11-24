Cristi Chivu, replică fermă după Inter - AC Milan 0-1. Întrebarea care l-a deranjat: „Nu pot să fac asta?” - Antena Sport

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce AC Milan a învins-o cu 1-0 pe Inter, în etapa a 12-a din Serie A. Antrenorul român a pierdut primul Derby della Madonnina din cariera de antrenor, Christian Pulisic marcând golul victoriei „diavolilor” în minutul 54.

Hakan Calhanoglu a avut șansa de a egala în minutul 73, însă a ratat un penalty. Mike Maignan a parat lovitura internaționalului turc de la punctul cu var.

Cristi Chivu, prima reacție după Inter – AC Milan 0-1

Cristi Chivu a tras concluziile după eșecul suferit de echipa sa. Inter a pierdut primul loc ca urmare a înfrângerii, fiind în prezent pe patru în Serie A, cu 24 de puncte. AC Milan a urcat pe locul secund, cu 25 de puncte, la două puncte distanță de liderul Napoli.

Antrenorul român a avut un discurs ferm și a subliniat că toată echipa este vinovată pentru eșecul suferit, însă acesta trebuie depășit având în vedere că miercuri, Inter se va duela cu Atletico Madrid în Champions League.

Chivu a fost întrebat și despre schimbarea lui Lautaro Martinez, din minutul 66, oferinnd o replică fermă și mărturisind că a fost alegerea lui să-i ofere minute și lui Bonny.