Mario Camora a anunţat obiectivul echipei după un nou eşec: "Trebuie să ne reglăm" - Antena Sport

Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă.

Mario Camora a vorbit despre eşecul înregistrat de CFR Cluj şi crede că singurul obiectiv realizabil pentru ardeleni rămâne acum câştigarea Cupei. “E greu de digerat acest eşec. Aveam încredere că puteam să revenim la cinci puncte de Argeş. E foarte greu să ajungi acum la locul 5. Trebuie să ne reglăm, avem un meci în Cupă pe care trebuie să-l câştigăm. Cupa României este obiectivul nostru acum”, a declart Camora.

FC Argeş s-a impune clar, 3-0, în faţa lui CFR Cluj şi ajunge la 30 de puncte, ocupând locul 5 în clasament. CFR Cluj rămâne cu 19 puncte, pe locul 11.

Cum s-a desfăşurat meciul

La Mioveni, pe ploaie, clujenii au lovit bara, în minutul 10, prin Emerllahu, iar replica gazdelor a venit în minutul 19, însă golul lui Vadim Raţă a fost anulat pentru ofsaid. Pitestenii au primit penalti, in minutul 39, după intervenţia VAR, la henţul comis de Louis Munteanu în careu. Ricardo Matos a transformat sigur şi a deschis scorul. Elevii lui Bogdan Andone şi-au majorat avantajul în minutul 45, când Borţa a înscris un eurogol, la colţul lung. Pancu a efectuat schimbări la pauză, însă Argeşul a înscris al treilea gol, chiar în minutul 46, prin Bettaieb, punând pe tabelă un 3-0 sec. Clujenii nu au mai avut replică, doar şutul lui Fică din minutul 65 dându-i emoţii lui Lazar.