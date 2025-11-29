Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mario Camora a anunţat obiectivul echipei după un nou eşec: "Trebuie să ne reglăm" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mario Camora a anunţat obiectivul echipei după un nou eşec: “Trebuie să ne reglăm”

Mario Camora a anunţat obiectivul echipei după un nou eşec: “Trebuie să ne reglăm”

Radu Constantin Publicat: 29 noiembrie 2025, 18:43

Comentarii
Mario Camora a anunţat obiectivul echipei după un nou eşec: Trebuie să ne reglăm

Mario Camora, în timpul unui meci / Profimediaimages

Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mario Camora a vorbit despre eşecul înregistrat de CFR Cluj şi crede că singurul obiectiv realizabil pentru ardeleni rămâne acum câştigarea Cupei. “E greu de digerat acest eşec. Aveam încredere că puteam să revenim la cinci puncte de Argeş. E foarte greu să ajungi acum la locul 5. Trebuie să ne reglăm, avem un meci în Cupă pe care trebuie să-l câştigăm. Cupa României este obiectivul nostru acum”, a declart Camora.

FC Argeş s-a impune clar, 3-0, în faţa lui CFR Cluj şi ajunge la 30 de puncte, ocupând locul 5 în clasament. CFR Cluj rămâne cu 19 puncte, pe locul 11.

Cum s-a desfăşurat meciul

La Mioveni, pe ploaie, clujenii au lovit bara, în minutul 10, prin Emerllahu, iar replica gazdelor a venit în minutul 19, însă golul lui Vadim Raţă a fost anulat pentru ofsaid. Pitestenii au primit penalti, in minutul 39, după intervenţia VAR, la henţul comis de Louis Munteanu în careu. Ricardo Matos a transformat sigur şi a deschis scorul. Elevii lui Bogdan Andone şi-au majorat avantajul în minutul 45, când Borţa a înscris un eurogol, la colţul lung. Pancu a efectuat schimbări la pauză, însă Argeşul a înscris al treilea gol, chiar în minutul 46, prin Bettaieb, punând pe tabelă un 3-0 sec. Clujenii nu au mai avut replică, doar şutul lui Fică din minutul 65 dându-i emoţii lui Lazar.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
Observator
Cod portocaliu de inundații în Dâmbovița și Prahova până duminică. Riscuri de revărsări anunţate de hidrologi
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa brazilianului a făcut spectacol. Foto
Fanatik.ro
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa brazilianului a făcut spectacol. Foto
20:45
Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate”
20:42
LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu din Qatar sunt live ACUM. Oscar Piastri a câștigat sprintul mai devreme
20:30
VideoJurnal Antena Sport | Carnavalul de la Iași
20:30
Dinamo – Oţelul, 20:55, LIVE TEXT. “Câinii” pot urca pe locul 2 în clasament
20:16
Barcelona, victorie pe Camp Nou contra lui Deportivo Alaves. Catalanii, lideri în La Liga
20:00
România – Japonia 31-27. Tricolorele s-au calificat în faza următoare de la CM de handbal feminin 2025
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând