FC Argeş - CFR Cluj 3-0. Ardelenii, în genunchi! - Antena Sport

Min. 18 – Cordea a centrat în careu, dar lovitura de cap a lui Louis Munteanu s-a dus mult pe lângă.

A început partida!

FC Argeş a pierdut în Giuleşti, cu Rapid, după care a pierdut şi meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova. De partea cealaltă, de la venirea lui Daniel Pancu, CFR Cluj a învins-o pe Unirea Slobozia, iar etapa trecută a reuşit surpriza, câştigând cu 3-0 împotriva liderului Rapid.

După 17 etape, FC Argeş se află pe locul 5, cu 27 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe locul 11, cu 19 puncte. În meciul tur, din Gruia, care a avut loc la finalul lunii iulie, FC Argeş s-a impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Sierra şi Sadriu.

Echipele probabile în FC Argeş – CFR Cluj