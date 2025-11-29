FC Argeş - CFR Cluj 3-0. Ardelenii, în genunchi! - Antena Sport

Meciul dintre FC Argeş şi CFR Cluj, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1, va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 16:30.
FC Argeş se află pe loc de play-off, dar are mare nevoie de victorie, după două înfrângeri în ultimele două etape. De partea cealaltă, clujenii dau semne de revenire, după cele două victorii la rând obţinute în ultimele două etape.
FC Argeş – CFR Cluj LIVE TEXT 3-0
Min. 71 Karlo Muhar șutează din afara careului, dar David Lazar intervine.
Min. 46 GOL FC Argeş. 3-0! Început explozis în repriza secundă. Bettaieb înscrie şi el pentru piteşteni.
A început repriza secundă.
Min. 45 Gol FC Argeş. Borţa înscrie un gol fabulos. Trimite un şut frumos din marginea careului, aproape de vinclu, fără ca portarul să mai aibă şanse.
Min. 39 GOL FC Argeş. Matos înscrie din penalty.
Min. 38 – Penaly pentru FC Argeş, după o intervenţie VAR.
Min. 18 – Cordea a centrat în careu, dar lovitura de cap a lui Louis Munteanu s-a dus mult pe lângă.
A început partida!
FC Argeş a pierdut în Giuleşti, cu Rapid, după care a pierdut şi meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova. De partea cealaltă, de la venirea lui Daniel Pancu, CFR Cluj a învins-o pe Unirea Slobozia, iar etapa trecută a reuşit surpriza, câştigând cu 3-0 împotriva liderului Rapid.
După 17 etape, FC Argeş se află pe locul 5, cu 27 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe locul 11, cu 19 puncte. În meciul tur, din Gruia, care a avut loc la finalul lunii iulie, FC Argeş s-a impus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Sierra şi Sadriu.
Echipele probabile în FC Argeş – CFR Cluj
- FC Argeș: Lazar – Borța, M. Tudose, Sadriu, D. Oancea, – Rață, Orozco, Sierra – Caio, Moldoveanu, Ricardo Matos
Antrenor: Bogdan Andone
- CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Emerllahu, D. Djokovic, T. Keita – A. Cordea, L. Munteanu, Korenica
Antrenor: Daniel Pancu
