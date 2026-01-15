Marius Niculae şi Dănciulescu vor suveniruri de la evenimentul demolării stadionului Dinamo: "Cu Cornel Dinu" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Niculae şi Dănciulescu vor suveniruri de la evenimentul demolării stadionului Dinamo: “Cu Cornel Dinu”
Marius Niculae şi Dănciulescu vor suveniruri de la evenimentul demolării stadionului Dinamo: “Cu Cornel Dinu”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 20:34

Colaj cu Ionel Dănciulescu şi Marius Niculae / AntenaSport

Pe 20 decembrie va avea loc un eveniment de începere a demolării pe stadionul lui Dinamo din Şoseaua Ştefan cel Mare. O arenă ultramodernă, cu 25.000 de locuri, se va construi în locul vechii arene a “câinilor”.

Marius Niculae a dezvăluit că va pleca de la eveniment cu un scaun şi cu o carte despre Cornel Dinu (77 de ani), fostul jucător şi antrenor legendar al “câinilor”.

Marius Niculae şi Ionel Dănculescu nu vor pleca fără un suvenir de la evenimentul de demolare a vechiului stadion Dinamo

“(n.r: Îţi iei un scaun acasă?) Voi vedea pe 20, atunci când se preconizează să fie un mic eveniment aici, în incinta stadionului. Mă voi gândi şi, cu siguranţă, voi lua un mic suvenir”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru AntenaSport.

“(n.r: Ce-ţi iei acasă?) Sincer, nu m-am gândit încă, dar, din ce am văzut pe acolo, o carte cu Cornel Dinu. Pe aia o s-o iau sigur.

Mă schimbam primul, veneam cu o oră jumate mai devreme. La 15 ani îmi era ruşine să mă schimb cu cei de la echipa mare.

(n.r: Un scaun, ceva, iei?) Probabil că da, o să iau un scaun”, a declarat Marius Niculae pentru AntenaSport.

Toţi cei legaţi de Dinamo privesc cu mare entuziasm demolarea vechiului stadion al lui Dinamo şi construcţia noii arene. Fanii cereau de mult timp un stadion modern, fără pistă de atletism.

Preşedintele lui CS Dinamo, Ionuţ Lupescu, preciza, recent, că va fi o bază de care se vor bucura şi alte sporturi, nu numai fotbalul.

