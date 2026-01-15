Marius Niculae şi Dănciulescu vor suveniruri de la evenimentul demolării stadionului Dinamo: "Cu Cornel Dinu" - Antena Sport

Pe 20 decembrie va avea loc un eveniment de începere a demolării pe stadionul lui Dinamo din Şoseaua Ştefan cel Mare. O arenă ultramodernă, cu 25.000 de locuri, se va construi în locul vechii arene a “câinilor”.

Marius Niculae a dezvăluit că va pleca de la eveniment cu un scaun şi cu o carte despre Cornel Dinu (77 de ani), fostul jucător şi antrenor legendar al “câinilor”.

Marius Niculae şi Ionel Dănculescu nu vor pleca fără un suvenir de la evenimentul de demolare a vechiului stadion Dinamo

“(n.r: Îţi iei un scaun acasă?) Voi vedea pe 20, atunci când se preconizează să fie un mic eveniment aici, în incinta stadionului. Mă voi gândi şi, cu siguranţă, voi lua un mic suvenir”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru AntenaSport.

“(n.r: Ce-ţi iei acasă?) Sincer, nu m-am gândit încă, dar, din ce am văzut pe acolo, o carte cu Cornel Dinu. Pe aia o s-o iau sigur.

Mă schimbam primul, veneam cu o oră jumate mai devreme. La 15 ani îmi era ruşine să mă schimb cu cei de la echipa mare.