Meciul Botoşani - CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea - Antena Sport

FC Botoșani – CFR Cluj este meciul care a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1. Disputa de pe stadionul Municipal se dispută în condiții incredibile, ceața densă fiind o reală problemă pentru jucători.

Mai mult decât atât, centralul a luat decizia ca partida să se dispute cu o minge albă, asta deși situația ar fi impus ca balonul de joc să fie de culoare portocalie.

Ceață densă la Botoșani – CFR Cluj

Partida dintre FC Botoșani și CFR Cluj a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1, miza fiind una mare pentru botoșăneni, care pot urca, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasament.

Pe Municipal s-a instalat o ceață densă înainte de startul partidei, dar centralul nu s-a lăsat influențat și a fluierat ca jocul să înceapă. Nici măcar mingea nu a fost schimbată. A rămas cea clasică, albă.

Echipele de start la Botoșani – CFR Cluj