Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Meciul Botoşani - CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea
Foto

Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea

Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 20:16

Comentarii
Meciul Botoşani – CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea
galerie foto Galerie (7)

Botoșani - CFR Cluj / Captură Digi Sport

FC Botoșani – CFR Cluj este meciul care a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1. Disputa de pe stadionul Municipal se dispută în condiții incredibile, ceața densă fiind o reală problemă pentru jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, centralul a luat decizia ca partida să se dispute cu o minge albă, asta deși situația ar fi impus ca balonul de joc să fie de culoare portocalie.

Ceață densă la Botoșani – CFR Cluj

Partida dintre FC Botoșani și CFR Cluj a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1, miza fiind una mare pentru botoșăneni, care pot urca, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasament.

Pe Municipal s-a instalat o ceață densă înainte de startul partidei, dar centralul nu s-a lăsat influențat și a fluierat ca jocul să înceapă. Nici măcar mingea nu a fost schimbată. A rămas cea clasică, albă.

Echipele de start la Botoșani – CFR Cluj

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday, Diaw, Miron (cpt.), Țigănașu – Bordeianu, Petro – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumitru. Rezerve: Kukic, Suta, Fernandez, Creț, B. David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu
  • CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Gyorgy, Sinyan, Abeid, Camora (cpt.) – Djokovic, Keita, Muhar – Cordea, Fică, Păun. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Țirlea, Al. Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan. Antrenor: Daniel Pancu

 

Reclamă
Reclamă
Botoșani - CFR Cluj
+(7)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Observator
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Dinamo încearcă un transfer tare pentru 2026: fundaș central de la AC Milan! Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo încearcă un transfer tare pentru 2026: fundaș central de la AC Milan! Exclusiv
20:00
LIVE TEXTFC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Moldovenii pot urca pe primul loc. Ardelenii înscriu superb
19:57
Alex Chipciu a vorbit de relaţia lui cu alcoolul: “Îmi permiteam excese, pahare în plus”! Decizia radicală luată
19:34
Sir Alex Ferguson, scenariu negru pentru Manchester United: “Ar putea dura încă 10 ani până mai ia titlul”
18:53
VIDEOI-a adus înapoi în ţară pe olteni după ratarea dramatică a calificării şi le-a transmis un mesaj emoţionant!
18:32
Dinamo vrea să dea lovitura iernii în Liga 1! Oficialii „câinilor” negociază aducerea unui fundaș din Italia
18:07
George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor”
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 3 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 4 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 5 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 6 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Citește și