Meciul Botoşani - CFR Cluj, disputat în condiţii incredibile! Imagini cum rar poţi vedea - Antena Sport

FC Botoșani – CFR Cluj este meciul care a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1. Disputa de pe stadionul Municipal se dispută în condiții incredibile, ceața densă fiind o reală problemă pentru jucători.
Mai mult decât atât, centralul a luat decizia ca partida să se dispute cu o minge albă, asta deși situația ar fi impus ca balonul de joc să fie de culoare portocalie.
Ceață densă la Botoșani – CFR Cluj
Partida dintre FC Botoșani și CFR Cluj a deschis etapa cu numărul 21 din Liga 1, miza fiind una mare pentru botoșăneni, care pot urca, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasament.
Pe Municipal s-a instalat o ceață densă înainte de startul partidei, dar centralul nu s-a lăsat influențat și a fluierat ca jocul să înceapă. Nici măcar mingea nu a fost schimbată. A rămas cea clasică, albă.
Echipele de start la Botoșani – CFR Cluj
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday, Diaw, Miron (cpt.), Țigănașu – Bordeianu, Petro – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumitru. Rezerve: Kukic, Suta, Fernandez, Creț, B. David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu
- CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Gyorgy, Sinyan, Abeid, Camora (cpt.) – Djokovic, Keita, Muhar – Cordea, Fică, Păun. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Țirlea, Al. Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan. Antrenor: Daniel Pancu
