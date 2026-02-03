Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16 - Antena Sport

FC Porto a suferit prima înfrângere din campionat în acest sezon din Liga Portugal, după ce a fost învinsă în deplasare cu scorul de 2-1 de Casa Pia, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY. Partida de pe Estadio Municipal de Rio Maior a fost decisă de golul lui Larrazabal și de autogolul lui Thiago Silva, fundașul revenit în această iarnă în fotbalul european.

Partida disputată la aproape 100 de kilometri de Lisabona a început cu atacurile echipei lui Francesco Farioli, însă prima lovitură din meci a venit la poarta lui Diogo Costa. În minutul 12, Livolant a centrat în careul mic, Cassiano nu a ajuns la minge cu capul, însă la bara a doua a apărut Gaizka Larrazabal, care l-a surprins pe Francisco Moura și l-a învins pe Diogo Costa.

FC Porto pierde și rămâne la doar patru puncte de Sporting

Din acel moment, duelul s-a transformat într-o cursă de urmărire a lui Porto în vederea egalării, însă “dragonii” au părut de multe ori lipsiți de idei. Pe finalul primei reprize, în minutul 41, Borja Sainz l-a învins pe Sequeira, însă golul a fost anulat pe motiv de offside.

În minutul 45, Casa Pia a beneficiat de o fază fixă, iar Thiago Silva și-a trimis în proprie poartă după ce l-a lobat pe Costa ca un adevărat atacant. Gazdele au intrat la pauză cu avansul de două goluri, un șoc pentru alb-albaștri ținând cont de pozițiile din clasament ale celor două, respectiv 1 pentru Porto și 16 înainte de meci pentru trupa lui Alvaro Pacheco.