Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16
VIDEO

Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16

Andrei Nicolae Publicat: 3 februarie 2026, 8:33

Comentarii
Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16

Jucătorii lui FC Porto, după eșecul cu Casa Pia / Profimedia

FC Porto a suferit prima înfrângere din campionat în acest sezon din Liga Portugal, după ce a fost învinsă în deplasare cu scorul de 2-1 de Casa Pia, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY. Partida de pe Estadio Municipal de Rio Maior a fost decisă de golul lui Larrazabal și de autogolul lui Thiago Silva, fundașul revenit în această iarnă în fotbalul european.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida disputată la aproape 100 de kilometri de Lisabona a început cu atacurile echipei lui Francesco Farioli, însă prima lovitură din meci a venit la poarta lui Diogo Costa. În minutul 12, Livolant a centrat în careul mic, Cassiano nu a ajuns la minge cu capul, însă la bara a doua a apărut Gaizka Larrazabal, care l-a surprins pe Francisco Moura și l-a învins pe Diogo Costa.

FC Porto pierde și rămâne la doar patru puncte de Sporting

Din acel moment, duelul s-a transformat într-o cursă de urmărire a lui Porto în vederea egalării, însă “dragonii” au părut de multe ori lipsiți de idei. Pe finalul primei reprize, în minutul 41, Borja Sainz l-a învins pe Sequeira, însă golul a fost anulat pe motiv de offside.

În minutul 45, Casa Pia a beneficiat de o fază fixă, iar Thiago Silva și-a trimis în proprie poartă după ce l-a lobat pe Costa ca un adevărat atacant. Gazdele au intrat la pauză cu avansul de două goluri, un șoc pentru alb-albaștri ținând cont de pozițiile din clasament ale celor două, respectiv 1 pentru Porto și 16 înainte de meci pentru trupa lui Alvaro Pacheco.

Reclamă
Reclamă

“Dragonii” au început ca din tun partea a doua și au marcat după câteva secunde prin Pablo Rosario, care a redus din diferență la o fază la care apărarea adversă a cerut fault în atac la două dueluri aeriene. Liderul din Liga Portugal părea să aibă elanul de partea sa, însă nu a profitat de moment și jocul s-a calmat, iar în minutul 79 William Gomes, introdus în minutul 57 de Farioli, a văzut cartonașul roșu după o intervenție “criminală” asupra adversarului său, David Soua, care a fost nevoit să evolueze pe finalul meciului cu o cască și un bandaj pe nas.

FC Porto n-a mai putut face nimic, iar astfel “dragonii” au suferit primul lor eșec din campionat în acest sezon, în timp ce Casa Pia a obținut prima ei victorie pe teren propriu în această stagiune și a urcat de pe locul 16 pe 15. Acum, FC Porto este la doar puncte de Sporting, iar cele două se vor întâlni etapa viitoare într-un derby care poate arunca în aer lupta la titlu.

Elevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlăElevii unui colegiu din Brașov fac orele de biologie într-o seră. Cum arată sala cu pereţi din sticlă
Reclamă

Liga Portugal, unul dintre cele mai tari campionate din Europa, se vede LIVE EXCLUSIV în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ilie Bolojan blochează puciul rivalilor din PNL. PSD pune condiţii ca să nu rupă guvernarea
Observator
Ilie Bolojan blochează puciul rivalilor din PNL. PSD pune condiţii ca să nu rupă guvernarea
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarația lui Gigi Becali a aruncat în aer vestiarul Rapidului: „Îți dai seama la ce s-a gândit!”. Exclusiv
11:53
Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge
11:49
EXCLUSIVRaluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: “Putem să ne ridicăm la nivelul lor”
11:24
Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: “Nu l-a prins într-o zi bună”
10:52
Basarab Panduru a numit echipele care merită să ajungă în play-off: “Nu cred că e puţin”
10:51
Cristi Chivu a primit singurul transfer de la Inter în ultima zi de mercato: “Cel mai mare club din lume”
10:07
Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani! Mesajul emoţionant al lui Florentin Petre: “Dinamo încă te strigă”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 5 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”