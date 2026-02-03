Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16 - Antena Sport

FC Porto a suferit prima înfrângere din campionat în acest sezon din Liga Portugal, după ce a fost învinsă în deplasare cu scorul de 2-1 de Casa Pia, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY. Partida de pe Estadio Municipal de Rio Maior a fost decisă de golul lui Larrazabal și de autogolul lui Thiago Silva, fundașul revenit în această iarnă în fotbalul european.
Partida disputată la aproape 100 de kilometri de Lisabona a început cu atacurile echipei lui Francesco Farioli, însă prima lovitură din meci a venit la poarta lui Diogo Costa. În minutul 12, Livolant a centrat în careul mic, Cassiano nu a ajuns la minge cu capul, însă la bara a doua a apărut Gaizka Larrazabal, care l-a surprins pe Francisco Moura și l-a învins pe Diogo Costa.
FC Porto pierde și rămâne la doar patru puncte de Sporting
Din acel moment, duelul s-a transformat într-o cursă de urmărire a lui Porto în vederea egalării, însă “dragonii” au părut de multe ori lipsiți de idei. Pe finalul primei reprize, în minutul 41, Borja Sainz l-a învins pe Sequeira, însă golul a fost anulat pe motiv de offside.
În minutul 45, Casa Pia a beneficiat de o fază fixă, iar Thiago Silva și-a trimis în proprie poartă după ce l-a lobat pe Costa ca un adevărat atacant. Gazdele au intrat la pauză cu avansul de două goluri, un șoc pentru alb-albaștri ținând cont de pozițiile din clasament ale celor două, respectiv 1 pentru Porto și 16 înainte de meci pentru trupa lui Alvaro Pacheco.
Momento de azar para Thiago Silva 🥶
O segundo golo do Casa Pia AC! 🪿 #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #casapiaac #fcporto #betanolp pic.twitter.com/GHcQ2ZzOfu
— sport tv (@sporttvportugal) February 2, 2026
“Dragonii” au început ca din tun partea a doua și au marcat după câteva secunde prin Pablo Rosario, care a redus din diferență la o fază la care apărarea adversă a cerut fault în atac la două dueluri aeriene. Liderul din Liga Portugal părea să aibă elanul de partea sa, însă nu a profitat de moment și jocul s-a calmat, iar în minutul 79 William Gomes, introdus în minutul 57 de Farioli, a văzut cartonașul roșu după o intervenție “criminală” asupra adversarului său, David Soua, care a fost nevoit să evolueze pe finalul meciului cu o cască și un bandaj pe nas.
Horrible! William Gomes red card 🟥 pic.twitter.com/WwUQC8jW6r
— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 2, 2026
FC Porto n-a mai putut face nimic, iar astfel “dragonii” au suferit primul lor eșec din campionat în acest sezon, în timp ce Casa Pia a obținut prima ei victorie pe teren propriu în această stagiune și a urcat de pe locul 16 pe 15. Acum, FC Porto este la doar puncte de Sporting, iar cele două se vor întâlni etapa viitoare într-un derby care poate arunca în aer lupta la titlu.
