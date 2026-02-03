Programul României la Cupa Mondială din Australia, din 2027 - Antena Sport

World Rugby şi Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale de Rugby din Australia 2027 au anunţat ţintarul meciurilor la cea mai importantă competiţie din lumea Ovalului.

România, repartizată în urma tragerii la sorţi de pe 3 decembrie, în Grupa B, va debuta în competiţie cu eterna adversară Georgia, locul 13 mondial, la Townsville după care va întâlni Italia, locul 10 în lume, la Sydney şi va încheia seria meciurilor din grupă împotriva campioanei mondiale en-titre şi liderul mondial, Africa de Sud, la Perth.

Programul României la Cupa Mondială 2027

Georgia – România, North Queensland Stadium, Townsville (3 octombrie, 13:15)

Italia – România, Sydney Football Stadium, Sydney (11 octombrie, 11:45)

Africa de Sud – România, Perth Stadium, Perth (17 octombrie, 14:15)

„La o competiţie de asemenea anvergură nu ştiu ce relevanţă are cine este primul sau ultimul nostru adversar. Să nu uităm că este un format inedit al Cupei Mondiale, care dă posibilitatea şi echipelor de pe locul 3 să urce în faza următoare a competiţiei, cele mai bune patru formaţii care termină pe locul trei urmând să urce în optimile de finală, deci lupta va fi cu atât mai strânsă.

Mult mai important pentru noi este evoluţia noastră, să fim 100% pentru fiecare meci, să dăm totul, să arătăm un rugby frumos, să ne facem mândri suporterii. Stejarii întotdeauna au reuşit să căştige inimile tuturor la această competiţie, să nu uităm aici de revenirea istorică în meciul cu echipa Canadei, apoi de unul dintre cele mai rapide eseuri înscrise Irlandei, sunt momente care bucură lumea rugbyului. Trebuie să ne gândim că mai avem doi ani până la debutul competiţiei, iar în această perioadă trebuie să asigurăm echipei toate condiţiile şi pregătirea de care are nevoie, suportul şi susţinerea noastră.”, a declarat Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby.

Stejarii vor juca în Super Sunday

În total vor avea loc 52 de meciuri care se vor disputa în 19 zile, în şapte oraşe şi pe 8 stadioane. Meciul de deschidere va avea loc pe 1 octombrie 2027, între Australia şi Hong Kong China, pe Perth Stadium. Pentru prima dată în istoria competiţiei va fi Super Sunday pe 17 octombrie când vor avea loc cinci meciuri din faza grupelor, partide care vor închide această fază preliminară a competiţiei: Italia – Georgua, Irlanda – Uruguay, Scoţia – Portugalia, Franţa – Samoa şi Africa de Sud-România.