Marius Șumudică a răbufnit în ultimul meci din Arabia Saudită: "Penalty, roșu, tot!". S-a certat și cu secunzii - Antena Sport

Marius Șumudică a ieșit din nou în evidență la cel mai recent meci disputat de echipa sa, Al Okhdood, în campionatul Arabiei Saudite. La partida contra celor de la Neom, încheiată cu scorul de 1-1, tehnicianul român a fost protagonistul a două momente în care și-a pierdut cumpătul, prima dată la adresa secunzilor, iar ulterior la adresa arbitrului, în finalul meciului, când a răbufnit.
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, nu a reușit să se impună în duelul cu Neom din Saudi Pro League, deși a deschis scorul încă din minutul 4. Formația aflată pe penultimul loc în Golf a fost egalată în minutul 85 de Alexandre Lacazette, starul formației adverse.
Marius Șumudică, scene tensionate în Arabia Saudită
Antrenorul român, aflat la al șaptelea meci pe banca noii sale echipe, a trăit la maxim partida și acest lucru s-a văzut inițial în finalul primei părți. În minutul 45, Șumudică și-a certat secunzii după o neînțelegere legată de introducerea în teren a lui Burak Ince.
Fostul tehnician al lui Rapid dorea ca schimbarea să se producă după pauză, în timp ce asistenții săi au crezut că modificarea trebuie să se producă fix atunci, în ultimele secunde ale primei părți. Șumudică și-a certat colaboratorii și l-a pus pe Ince să rămână pe bancă, fiind introdus ulterior în startul celei de-a doua reprize.
Un moment și mai tensionat s-a petrecut în minutul 90+9, când mai erau aproximativ 40 de secunde rămase din prelungirile arătate de pe margine. Șumudică, tensionat după ce Neom a restabilit egalitatea, a început să strige “Finish, finish (n.r. fluieră, fluieră)“, după care a continuat tirada și a mai spus “Penalty, cartonaș roșu, tot!“, fiind extrem de nervos la adresa arbitrilor.
După ce Lacazette a marcat de la 11 metri pe finalul partidei, în minutul 90+1 arbitrul a eliminat un jucător de la echipa lui Marius Șumudică, Naif Asiri, care a văzut două galbene în șapte minute. Probabil de aceea românul a început să strige și să exclame cuvintel respective.
Echipa lui Șumudică rămâne astfel cu doar 10 puncte în clasament, la două distanță de primul loc de deasupra zonei retrogradării. Până acum, antrenorul de 54 de ani are un bilanț de o victorie, două remize și patru eșecuri la echipa preluată la început de an.
