Programul etapei a 27-a a Ligii 1. Când se joacă Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

Programul etapei a 27-a a Ligii 1. Când se joacă Universitatea Craiova – FCSB

Dan Roșu Publicat: 3 februarie 2026, 7:37

Daniel Bîrligea şi Tudor Băluţă - Sport Pictures

LPF a anunţat, luni seară, programul etapei a 27-a din Liga 1. Cel mai tare meci, Universitatea Craiova – FCSB, se va disputa duminică, 15 februarie, de la ora 20:00.

Programul etapei a 27-a a Ligii 1

Vineri, 13 februarie

  • Petrolul Ploieşti – FC Argeş (20:00)

Sâmbătă, 14 februarie

  • Universitatea Cluj – FK Csikszereda (14:30)
  • Metaloglobus Bucureşti – Oţelul Galaţi (19:00)

Duminică, 15 februarie

  • UTA Arad – FC Botoşani (14:00)
  • Ora 17.00 Farul Constanţa – Rapid (17:00)
  • Universitatea Craiova – FCSB (20:00)

Luni, 16 februarie

  • Hermannstadt – CFR Cluj (17:00)
  • Dinamo Bucureşti – Unirea Slobozia (20:00)
