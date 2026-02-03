Programul etapei a 27-a a Ligii 1. Când se joacă Universitatea Craiova - FCSB - Antena Sport

LPF a anunţat, luni seară, programul etapei a 27-a din Liga 1. Cel mai tare meci, Universitatea Craiova – FCSB, se va disputa duminică, 15 februarie, de la ora 20:00.
Programul etapei a 27-a a Ligii 1
Vineri, 13 februarie
- Petrolul Ploieşti – FC Argeş (20:00)
Sâmbătă, 14 februarie
- Universitatea Cluj – FK Csikszereda (14:30)
- Metaloglobus Bucureşti – Oţelul Galaţi (19:00)
Duminică, 15 februarie
- UTA Arad – FC Botoşani (14:00)
- Ora 17.00 Farul Constanţa – Rapid (17:00)
- Universitatea Craiova – FCSB (20:00)
Luni, 16 februarie
- Hermannstadt – CFR Cluj (17:00)
- Dinamo Bucureşti – Unirea Slobozia (20:00)
