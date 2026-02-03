Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit un milion de euro a primit ok-ul să plece de la FCSB: "Mai contează 500.000 de euro?" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit un milion de euro a primit ok-ul să plece de la FCSB: “Mai contează 500.000 de euro?”

Dan Roșu Publicat: 3 februarie 2026, 7:28

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Dennis Politic (25 de ani) e liber să plece de la FCSB. Jucătorul pe care Gigi Becali a plătit în vara lui 2025 970.000 de euro plus Musi a avut parte de un sezon dezamăgitor şi patronul roş-albaştrilor a luat decizia.

Dacă iniţial, a vrut să îl păstreze, chiar dacă a avut o ofertă de la Panetolikos, acum, după partida cu Fenerbahce (1-1), Becali s-a răzgândit şi şi-a dat ok-ul pentru mutare. Grecii şi-ar fi dorit un împrumut până la finalul stagiunii.

Dennis Politic poate pleca de la FCSB

”Nu mai știu de Politic, doar mi-am dat ok-ul să plece în Grecia. Crezi că mai contează pentru mine 300.000, 500.000, cât au ei salarii? A semnat contractul, să stea pe bancă și eu respect contractul (n.r. dacă nu pleacă)”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Atacantul cotat la 1.2 milioane de euro a adunat 24 de meciuri în toate competiţiile pentru FCSB şi şi-a trecut în cont şi 3 goluri.

Dacă se va transfera în Grecia, Dennis Politic se va duela cu Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, cât și cu alți doi jucători români: Răzvan Marin (AEK Atena) și Andrei Ivan (Panserraikos).

