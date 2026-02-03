Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu oricine în acest moment - Antena Sport

Închide meniul
Numele uriaşe din fotbal care au intrat în ultimele luni de contract. Vedetele care pot semna cu oricine în acest moment

Alex Masgras Publicat: 3 februarie 2026, 8:58

Ibrahima Konate şi Yann Sommer / Profimedia

Perioada de transferuri din această iarnă s-a încheiat în campionatele de top ale Europei. Chiar dacă aceste ferestre nu sunt la fel de spectaculoase precum cele din vară, situaţia jucătorilor la încheierea perioadei de iarnă ne poate oferi indicii legate de ce se va întâmpla în următoarea jumătate de an.

Jucătorii care au intrat în ultimele şase luni de contract pot semna oricând, cu oricine, iar lista acestora este una importantă, după încheierea perioadei de mercato din iarnă.

Numele mari din fotbal care au intrat în ultimele şase luni de contract

Manuel Neuer şi Yann Sommer, cei doi veterani de 39, respectiv 37 de ani, au intrat în ultimele şase luni de contract cu Bayern Munchen şi Inter, echipa anrtenată de Cristi Chivu. Pe lângă aceşti portari cu mare experienţă, aflaţi la final de carieră, în această situaţie se mai află şi Ollan Meslier de la Leeds United, în vârstă de 25 de ani. Nick Pope de la Newcastle şi Stefan Ortega de la Nottingham Forest sunt alţi portari care au intrat în ultimele şase luni de contract.

În ceea ce priveşte fundaşii, Dayot Upamecano şi Ibrahima Konate conduc lista. În cazul amândurora s-a vorbit despre un interes al celor de la Real Madrid, dar şi despre Inter sau Bayern, în cazul fundaşului de la Liverpool. Tot în privinţa fundaşilor, Vitaliy Miykolenko (Everton), Marco Senesi (Bournemouth), Ryan Sessegnon (Fulham), John Stones (Manchester City) sau Oscar Mingueza (Celta Vigo) se numără printre fundaşii care rămân fără contract la finalul sezonului.

Alte nume importante care au intrat în ultimele şase luni de contract în ceea ce priveşte apărătorii sunt Antonio Rudiger (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), Harry Maguire (Manchester United), Andreas Christensen (Barcelona) sau Dani Carvajal (Real Madrid).

În privinţa mijlocaşilor, în capul listei se află Bernardo Silva, portughezul care a intrat în ultimele şase luni de contract cu Manchester City şi care a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai “cetăţenilor” în ultimii ani. Ruben Neves (Al-Hilal), Weston McKennie (Juventus), Julian Brandt (Borussia Dortmund) sau Leon Goretzka (Bayern Munchen) sunt alţi mijlocaşi care pot semna cu orice echipă în acest moment.

În atac, jucătorul cel mai bine cotat din această listă este Dusan Vlahovic de la Juventus, potrivit transfermarkt.com. Serge Gnabry de la Bayern Munchen este un alt jucător cu nume care a intrat în ultimele şase luni de contract. Şi contractul lui Robert Lewandowski cu Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar polonezul nu duce lipsă de oferte din Arabia Saudită, MLS sau Europa.

