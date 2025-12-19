FC Botoşani - CFR Cluj 0-1. Ardelenii au avantaj pe tabelă. Cordea ieșit accidentat - Antena Sport

FC Botoșani (4-2-3-1) : Anestis – Friday, Diaw, Miron (cpt.), Țigănașu – Bordeianu, Petro – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumitru. Rezerve : Kukic, Suta, Fernandez, Creț, B. David, Papa, Ferreira, Ciurel, Cîmpanu, Lopez, Bodișteanu, Dumiter. Antrenor : Leo Grozavu

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Gyorgy, Sinyan, Abeid, Camora (cpt.) – Djokovic, Keita, Muhar – Cordea, Fică, Păun. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Țirlea, Al. Radu, Korenica, Deac, Biliboc, Ciubancan. Antrenor: Daniel Pancu

Dacă FC Botoşani este pe podium, CFR Cluj este pe locul 11, cu 23 de puncte. Echipa lui Daniel Pancu are mare nevoie de victorie, pentru a mai spera la locurile de play-off.

Pentru mulţi jucători de la CFR Cluj, acesta va fi ultimul meci. La conferniţa de presă, Daniel Pancu a anunţat schimbări în iarnă:

“Nu știu care este situația financiară. Am evitat să discut. Nu vreau să ne căutăm alibiuri. Și în trecut au mai fost probleme. Este simplu. Sunt jucători care ar trebui să plece. Unii dintre ei au livrat foarte puțin. Să vedem în ce condiții se va întâmpla asta.

Avem nevoie și de sânge proaspăt. Nu vor veni mulți, însă sper ca clubul să fie inspirat în ceea ce privește achizițiile. În jur de 3 jucători sper să vină. Nu vreau să spun pe ce poziții”, a declarat Daniel Pancu la conferinţa de presă.

Echipele probabile