"Pleacă Dan Şucu de la Rapid?" Gigi Becali a dat cărţile pe faţă - Antena Sport

"Pleacă Dan Şucu de la Rapid?" Gigi Becali a dat cărţile pe faţă

"Pleacă Dan Şucu de la Rapid?" Gigi Becali a dat cărţile pe faţă

“Pleacă Dan Şucu de la Rapid?” Gigi Becali a dat cărţile pe faţă

Dan Roșu Publicat: 3 februarie 2026, 8:12

Pleacă Dan Şucu de la Rapid? Gigi Becali a dat cărţile pe faţă

Dan Şucu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Dan Şucu nu trece prin cea mai bună perioadă la Rapid, dar Gigi Becali e convins că patronul giuleştenilor nu va renunţa la club, cel puţin nu în viitorul apropiat.

Becali susţine că rivalul său a investit deja zeci de milioane la Rapid, dar şi că acesta va trebui să înveţe să gestioneze transferurile pe care le face în Giuleşti.

“Pleacă Dan Şucu de la Rapid?” Gigi Becali a dat cărţile pe faţă

“Șucu este un om cuminte, dar ambițios. Nu este un om care să renunțe așa de ușor. Un om ca el a luat-o de la zero. El a construit o afacere, pe bani mulți. Un astfel de om, niciodată nu renunță. Șucu nu este un om care să renunțe. El va suferi, dar la fotbal nu e ca în afaceri. La fotbal, până va învăța el fotbal, până va învăța să negocieze el transferuri, că încă nu știe să negocieze, se va curăța.

A vândut un jucător pe 4-5 milioane (n.r. pe Rrahmani), a mai vândut pe altul, tot așa. Nu merge așa, că nu o să ai tot timpul un Rrahmani să vinzi. Sau dacă îl vinzi, nu mai poți să iei campionatul. Și atunci o să trebuiască să mai treacă ceva ani.

(n.r. o să-l mai coste 40-50 de milioane?) Ce, nu credeți că l-a costat până acum? Eu știu, pentru că eu am încasat 40 de milioane de când este el în fotbal și nu îi am. Acești bani pe care eu i-am încasat el nu i-a încasat. El, dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din buzunarul lui.

E un om ambițios, un om care știe să facă bani. Are bani, nu îi este frică că va pierde bani. Știe să piardă bani. Nu e genul de om… că dacă era un om care nu știe să piardă, nu se băga în lucrurile astea. E un om care știe să facă lucrurile bune. Este un om de calitate. Cât l-am cunoscut eu… rar am întâlnit oameni de calitate precum Dan Șucu. Când e omul de calitate, nu poți să spui că nu e. Rar am văzut om ca el”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

