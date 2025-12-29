Meme Stoica l-a sunat pe Ladislau Boloni să vină antrenor la FCSB: "Aud că e greu să lucrezi cu Becali. Nici cu mine nu e uşor" - Antena Sport

FCSB a fost în tratative cu Ladislau Boloni pentru a prelua echipa. Cel care a purtat tratativele a fost Meme Stoica. Chiar Boloni povesteşte ce s-a întâmplat. Negocierile cu Meme au avut loc cu mulţi ani în urmă.

„Nu știu cât de serios a putut să fie apelul lui Stoica, de la FCSB. M-a sunat odată, dar, cum să spun?, deja era Gigi Becali, cu care știți că nu am neapărat un contact pozitiv. Totuși, pe mine asta nu m-ar deranja, ca să pot să lucrez, mi-aș fi creat anumite condiții, indiferent ce se întâmplă în tribună sau pe telefoane, eu aș fi putut să lucrez cu treburile astea, în asemenea condiții.

În acea perioadă Stoica m-a sunat, echipa încă se numea Steaua, era demult. Marca încă nu se pierduse, de fapt nici nu știu cui aparține, dar nu are importanță. Răspunsul trebuia să îl dau, tipic românesc, poimâine. Iar eu, ca să mă duc la Steaua (n.r. FCSB), ar fi trebuit să mă asigur din mai multe locuri, ca să fie clar ce se întâmplă acolo, când vin sau când trebuie să plec. Cred că eram în țările arabe. Nu-mi amintesc exact”, a spus Ladislau Boloni pentru iAM SPORT.

Ce s-a întâmplat de nu a mai ajuns la FCSB? Ladislau Boloni spune că a făcut un “gest urât” faţă de Meme Stoica, iar Gigi Becali a ales în final alt antrenor.

„Eu am făcut odată o greșeală urâtă față de MM Stoica, i-am cerut scuze pentru treaba asta. De atunci nu avem relații deosebite, dar respect reciproc. A fost înaintea acestui lucru. După aceea eu nu am mai primit niciun telefon. Mi se vorbea de Craiova… (n.r. – dacă MM Stoica a mai sunat să întrebe dacă s-a mai gândit) Păi, nu am ajuns până acolo, pentru că a treia zi deja era anunțat noul antrenor. Iar eu, ardelean fiind, am mestecat bine vinul, nu doream să am probleme. Aud că e greu să lucrezi cu Gigi Becali. Nici cu mine nu e ușor!”, a fost dezvăluirea lui Boloni.