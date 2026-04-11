Mesajul lui Rădoi, după 4-0 împotriva lui Oțelul: „Acesta e primul lucru la care să ne gândim”

Mirel Radoi reacționează in meciul dintre FCSB si Otelul Galati, contand pentru Play out-ul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, sambata 11 aprilie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FCSB a câștigat cu 4-0 cu Oțelul, meciul al patrulea cu Mirel Rădoi pe bancă și continuă să spere la barajul pentru Conference League.

N-au fost deloc emoții pentru FCSB, cea care și-a creat rapid un avantaj liniștitor.

Rădoi știe unde trebuie să progreseze FCSB

Antrenorul celor de la FCSB, Mirel Rădoi, s-a declarat mulțumit de prestația echipei și de rezultat, deși nu a fost fericit că echipa nu a mai jucat la același nivel în repriză a doua. Rădoi a pus acest lucru pe seama oboselii.

„Fericit și pentru victorie, pentru felul în care am arătat prima repriză. La un moment dat nu aveam energie în repriza a doua și era normal. Mă bucur în primul rând pentru echipă, dar și pentru ei (nr Târnovanu și Chiricheș).

Nu fac lucruri special pentru un jucător, încerc să spun mereu ceea ce gândesc, asta e marea greșeală a bărbaților că spun ce gândesc. E o competiție mare între portari, noi alegem, ei s-au pregătit foarte bine. Toate deciziile încercăm să le luăm pe argumente și cu o logică în spate. Dar uneori nu ies la meci și atunci pare că suntem neinspirați.