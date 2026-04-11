Mesajul lui Rădoi, după 4-0 împotriva lui Oțelul: „Acesta e primul lucru la care să ne gândim”

Sebastian Ujica Publicat: 11 aprilie 2026, 22:38

Mirel Radoi reacționează in meciul dintre FCSB si Otelul Galati, contand pentru Play out-ul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, sambata 11 aprilie 2026. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FCSB a câștigat cu 4-0 cu Oțelul, meciul al patrulea cu Mirel Rădoi pe bancă și continuă să spere la barajul pentru Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

N-au fost deloc emoții pentru FCSB, cea care și-a creat rapid un avantaj liniștitor.

Rădoi știe unde trebuie să progreseze FCSB

Antrenorul celor de la FCSB, Mirel Rădoi, s-a declarat mulțumit de prestația echipei și de rezultat, deși nu a fost fericit că echipa nu a mai jucat la același nivel în repriză a doua. Rădoi a pus acest lucru pe seama oboselii.

„Fericit și pentru victorie, pentru felul în care am arătat prima repriză. La un moment dat nu aveam energie în repriza a doua și era normal. Mă bucur în primul rând pentru echipă, dar și pentru ei (nr Târnovanu și Chiricheș).

Nu fac lucruri special pentru un jucător, încerc să spun mereu ceea ce gândesc, asta e marea greșeală a bărbaților că spun ce gândesc. E o competiție mare între portari, noi alegem, ei s-au pregătit foarte bine. Toate deciziile încercăm să le luăm pe argumente și cu o logică în spate. Dar uneori nu ies la meci și atunci pare că suntem neinspirați.

Reclamă
Reclamă

Mai sunt 5 finale de jucat, iar acum cel mai important pentru noi e meciul de la Farul. Dacă vom câștiga, atunci stăm mai liniștiți pentru că rămânem pentru cele două poziții echipele care au licență și pot juca în Europa, noi și Botoșani.

Sunt mulțumit astăzi de 55 de minute, mai avem de lucrat 35 de minute. Să nu credem că de acum vom câștiga toate meciurile cu 4-0. E un rezultat condiționat și de adversar, am spus că își asumă multe riscuri. Cred că posesia trebuie să fie mult mai rapidă, acesta este primul lucru la care trebuie să ne gândim.

La meciul cu Farul sigur voi fi. Sper ca Ianis să se răzgândească și pentru el, dar și pentru că măcar am știi ce gândește. Îl înțeleg și îl apreciez, suntem și de aceeași vârstă. Înțeleg că uneori poți să simți că nu mai poți ajuta” a spus Mirel Rădoi după meci.

Reclamă
Reclamă
