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Mesajul scris pe tricourile Universităţii Craiova la meciul cu ML Vitebsk. E premieră în România

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 13:34

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Mesajul scris pe tricourile Universităţii Craiova la meciul cu ML Vitebsk. E premieră în România

Jucătorii de la Universitatea Craiova / Sportpictures

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Universitatea Craiova joacă în Liga Campionilor cu un mesaj special pe tricouri, anunţă 3minute.net.

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Universitatea Craiova începe aventura în Liga Campionilor, miercuri seara, de la ora 20:00. După ce și-au prezentat noile echipamente de joc într-un mod inedit, folosind inteligența artificială, oltenii surprind, din nou, la capitolul imagine. Trupa din Bănie a anunțat oficial faptul că va pune umărul la promovarea orașului Craiova. Astfel, la meciul din primul tur preliminar, cu ML Vitebsk, oltenii vor juca cu mesajul „Visit Craiova” pe tricouri.

„Pentru că Știința este a noastră, a tuturor, iar noi suntem ai Craiovei, diseară vom juca cu inscripția Visit Craiova”, a transmis clubul patronat de Mihai Rotaru.

Mesajul scris pe tricourile Universităţii Craiova la meciul cu ML Vitebsk

Mesajul scris pe tricourile Universităţii Craiova la meciul cu ML Vitebsk
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