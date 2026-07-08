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Transfer la Farul Constanţa. Au adus jucător de naţională

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 14:01

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Transfer la Farul Constanţa. Au adus jucător de naţională
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Farul Constanţa a anunţat un nou transfer. Matteo Ahlinvi, mijlocaș defensiv cu 27 de selecții la naționala statului Benin, este proaspăta achiziţie a “marinarilor”.

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El a venit liber de contract la formaţia antrenată de Ovidiu Sabău.

“Bine ai venit, Matteo Ahlinvi!
Mijlocașul născut în Franța, dar și cu cetățenie a statului Benin, este începând de astăzi jucătorul formației noastre”, este mesajul oficial prin care Farul Constanţa anunţă transferul.

Fotbalistul este cotat Transfermarkt la 250.000 de euro.

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