Transfer la Farul Constanţa. Au adus jucător de naţională

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“Bine ai venit, Matteo Ahlinvi!
Farul Constanţa a anunţat un nou transfer. Matteo Ahlinvi, mijlocaș defensiv cu 27 de selecții la naționala statului Benin, este proaspăta achiziţie a “marinarilor”.
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El a venit liber de contract la formaţia antrenată de Ovidiu Sabău.
“Bine ai venit, Matteo Ahlinvi!
Mijlocașul născut în Franța, dar și cu cetățenie a statului Benin, este începând de astăzi jucătorul formației noastre”, este mesajul oficial prin care Farul Constanţa anunţă transferul.
Fotbalistul este cotat Transfermarkt la 250.000 de euro.
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