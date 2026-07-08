Arsene Wenger și-a ales favoritele înainte de sferturile Mondialului: „Dacă e cineva care poate învinge Franța, ei sunt!”

Prezent la majoritatea meciurilor de la Campionatul Mondial din poziția sa de Chief of Global Football Development la FIFA, Arsene Wenger pariază pe naționala țării sale, Franța, pentru câștigarea Campionatului Mondial de anul acesta.

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Franța urmează să întâlnească Maroc în primul sfert de finală de la Mondial, joi seară în direct la Antena 1 și AntenaPLAY.

Wenger pariază pe Franța

Wenger este convins că Franța este cea mai puternică națională din punct de vedere fizic și doar tehnica dovedită a jucătorilor naționalei Spaniei ar putea contracara acest atu.

„Franța va câștiga Cupa Mondială. Știu că veți spune: «Normal că zici asta, ești francez». Dar, dacă analizezi acest Campionat Mondial, există un anumit ritm al competiției și trebuie să fii capabil să ții pasul. De exemplu, echipele asiatice au fost eliminate pentru că nu au reușit să facă față intensității și vitezei jocurilor.

Din punct de vedere tehnic, nu au avut suficientă calitate pentru a concura la acest nivel. Pentru mine, adevărata întrebare este Spania. Dacă există acum o echipă capabilă să învingă Franța, aș spune că aceea este Spania, pentru că nivelul său tehnic este superior celui al Franței.