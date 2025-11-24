Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Remiză în penultimul meci al etapei - Antena Sport

Metaloglobus București a primit luni vizita celor de la Hermannstadt, în penultimul meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cele două formații au remizat pe stadionul din Clinceni, scor 1-1.
Ambele reușite au venit din două lovituri de la 11 metri. Dragoș Huiban a deschis scorul în minutul 60, iar Neguț a restabilit egalitatea în minutul 82 al partidei.
Hermannstadt, în continuare într-o situație critică
Ambele reușite au fost înscrise din penalty-uri, în minutele 60, respectiv 82. Formația antrenată de Mihai Teja a ajuns la cota 8 în acest sezon, în timp ce sibienii au cu 4 puncte mai mult.
Au evoluat echipele:
- Metaloglobus: Gavrilaș – Liș, Camara, Caramalău, A. Sava – Abbey, Sabater, Aggoun, Zakir – Ely Fernandes, Huiban. Rezerve: Nedelcovici – Carvalho, G. Dumitru, A. Gheorghe, Kouadio, Neacșu, Pasagic, A. Sîrbu, Tache, Ubbink, Visic. Antrenor: Mihai Teja
- Hermannstadt: Muțiu – Căpușă, Karo, Bejan – Antwi, C. Albu, Jair, Ciubotaru – A. Oroian, Chițu, Neguț. Rezerve: I. Pop, Muțiu – Issah, Batista, Biceanu, Vuc, Mihart, Buș, Gjorgjievski, Bârstan, L, Stancu, I. Stoica. Antrenor: Marius Măldărășanu
