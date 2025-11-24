Metaloglobus - Hermannstadt 1-1. Remiză în penultimul meci al etapei - Antena Sport

Metaloglobus București a primit luni vizita celor de la Hermannstadt, în penultimul meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cele două formații au remizat pe stadionul din Clinceni, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ambele reușite au venit din două lovituri de la 11 metri. Dragoș Huiban a deschis scorul în minutul 60, iar Neguț a restabilit egalitatea în minutul 82 al partidei.

Hermannstadt, în continuare într-o situație critică

Metaloglobus București și Hermannstadt au remizat în duelul ultimelor clasate din Liga 1. Cele două formații și-au împărțit punctele în penultimul meci al etapei a 17-a.

Ambele reușite au fost înscrise din penalty-uri, în minutele 60, respectiv 82. Formația antrenată de Mihai Teja a ajuns la cota 8 în acest sezon, în timp ce sibienii au cu 4 puncte mai mult.

Au evoluat echipele: