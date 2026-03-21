Metaloglobus – Petrolul 1-0. Victorie pentru Florin Bratu! Se agită lupta în subsolul clasamentului

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 16:58

Cadru din Metaloglobus - Petrolul / Sportpictures

Metaloglobus a produs surpriza acestei etape de play-out, reușind să se impună pe stadionul din Clinceni în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0.

Gruparea antrenată de Florin Bratu a dat lovitura de grație dintr-o lovitură de la 11 metri, transformată de experimentatul Florin Purece (min. 74).

Purece, eroul lui Florin Bratu cu Petrolul

Metaloglobus București a făcut un nou pas către evitarea retrogradării, după ce în prima etapă reușise să scoată un rezultat de egalitate pe Arena Națională, contra campioanei FCSB.

Echipa antrenată de Florin Bratu s-a impus la limită în duelul cu Petrolul Ploiești, grație golului marcat de Florin Purece, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 74.

Cu această victorie, formație nou promovată a ajuns la cota 10 în play-out și este în acest moment la trei puncte distanță de locul de baraj, ocupat de Unirea Slobozia.

