Metaloglobus – Petrolul 1-0. Victorie pentru Florin Bratu! Se agită lupta în subsolul clasamentului

Metaloglobus a produs surpriza acestei etape de play-out, reușind să se impună pe stadionul din Clinceni în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0.
Gruparea antrenată de Florin Bratu a dat lovitura de grație dintr-o lovitură de la 11 metri, transformată de experimentatul Florin Purece (min. 74).
Purece, eroul lui Florin Bratu cu Petrolul
Metaloglobus București a făcut un nou pas către evitarea retrogradării, după ce în prima etapă reușise să scoată un rezultat de egalitate pe Arena Națională, contra campioanei FCSB.
Cu această victorie, formație nou promovată a ajuns la cota 10 în play-out și este în acest moment la trei puncte distanță de locul de baraj, ocupat de Unirea Slobozia.
