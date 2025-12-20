Metaloglobus - Unirea Slobozia 2-3. Meci "nebun" la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0 - Antena Sport

Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii 1.
Echipa din Slobozia a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Espinosa ’12 (penalty), ‘45+3 şi Afalna ’47. Pentru Metaloglobus au înscris Zakir ’77 şi Visic ’77.
Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3
Gazdele au ratat un penalty în minutul 39. În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia e pe locul 12 în Liga 1, cu 21 de puncte. Metaloglobus rămâne “lanterna” Ligii 1, cu doar 11 puncte după 21 de etape disputate.
Metaloglobus Bucureşti: Gavrilaş – Liş, Camara, Pasagic (Ubbink ’61), Neacşu (Sava ’61) – Carvalho (Abbey ’46), Sabbater, Aggoun, Zekir – Huiban (Hadzc ’72), E. Fernandes (Visic ’77). Antrenor: Mihai Teja
Unirea Slobozia: Popa – Dorobanţu, Dinu (Safronov ’19), Antoche, Dragu – Deaconu (Bărbuţ ’90), Hamdiu (Pop ’66), Coadă – Afalna, Espinoza (Said ’67), Papeau – Dumitru. Antrenor: Andrei Prepeliţă.
Cartonaşe galbene: Lis ’27, Zakir ’50, Camara ’74, ‘90+5, Abbey ‘90+6, Ubbink ‘90+7 / Afalna ’33, Popa ‘90+1, Said ‘90+1, Antoche ‘90+6
Cartonaş roşu: Camara ‘90+5
Arbitri: George Găman – Mircea Orbuleţ, Cristian Daniel Ilinca – Răzvan Negară
Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Valentin Porumbel
Observator: Robert Dumitru
