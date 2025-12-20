Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Metaloglobus - Unirea Slobozia 2-3. Meci "nebun" la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3. Meci “nebun” la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0

Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3. Meci “nebun” la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0

Bogdan Stănescu Publicat: 20 decembrie 2025, 16:48

Comentarii
Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3. Meci nebun la Clinceni, cu penalty ratat şi un roşu! Oaspeţii au avut 3-0

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, la un meci din Liga 1 / Sport Pictures

Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Metaloglobus, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa din Slobozia a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Espinosa ’12 (penalty), ‘45+3 şi Afalna ’47. Pentru Metaloglobus au înscris Zakir ’77 şi Visic ’77.

Metaloglobus – Unirea Slobozia 2-3

Gazdele au ratat un penalty în minutul 39. În urma acestui rezultat, Unirea Slobozia e pe locul 12 în Liga 1, cu 21 de puncte. Metaloglobus rămâne “lanterna” Ligii 1, cu doar 11 puncte după 21 de etape disputate.

Metaloglobus Bucureşti: Gavrilaş – Liş, Camara, Pasagic (Ubbink ’61), Neacşu (Sava ’61) – Carvalho (Abbey ’46), Sabbater, Aggoun, Zekir – Huiban (Hadzc ’72), E. Fernandes (Visic ’77). Antrenor: Mihai Teja

Unirea Slobozia: Popa – Dorobanţu, Dinu (Safronov ’19), Antoche, Dragu – Deaconu (Bărbuţ ’90), Hamdiu (Pop ’66), Coadă – Afalna, Espinoza (Said ’67), Papeau – Dumitru. Antrenor: Andrei Prepeliţă.

Reclamă
Reclamă

Cartonaşe galbene:  Lis ’27, Zakir ’50, Camara ’74, ‘90+5, Abbey ‘90+6, Ubbink ‘90+7 / Afalna ’33, Popa ‘90+1, Said ‘90+1, Antoche ‘90+6

Cartonaş roşu: Camara ‘90+5

Arbitri: George Găman – Mircea Orbuleţ, Cristian Daniel Ilinca – Răzvan Negară

Diana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de CrăciunDiana şi George sunt tinerii morţi în accidentul din Bacău. Urmau să anunţe că aşteaptă un copil de Crăciun
Reclamă

Arbitri VAR: Cristina Trandafir, Valentin Porumbel

Observator: Robert Dumitru

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Observator
Cozonacul se scumpește. Cât ajunge să coste gustul copilăriei în prag de sărbători
Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Valorează peste 1 milion de dolari
Fanatik.ro
Cadoul primit de Leo Messi de la cea mai bogată familie din India. Valorează peste 1 milion de dolari
16:29
EXCLUSIVIoan Andone a dat verdictul în privinţa derby-ului FCSB – Rapid: “Eu aşa cred că se va termina”
16:28
Șefii lui Inter au luat decizia finală în privința viitorului lui Cristi Chivu, după eliminarea dramatică din Supercupa Italiei
16:11
Alexandru Dobre nu se teme înaintea derby-ului cu FCSB. Mesaj categoric: „Nu ne mulțumește egalul”
15:41
Elias Charalambous, anunţ decisiv despre Bîrligea. Intră cu Rapid? “A făcut tot posibilul”
15:33
UTA Arad – Dinamo (LIVE TEXT, 20:00). Trupa lui Zeljko Kopic poate urca pe primul loc
15:10
Oțelul Galați – FC Argeș (LIVE SCORE, 17:00). Duel în zona de play-off în Moldova
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 3 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 4 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! 5 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 6 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului