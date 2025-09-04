"Mi-e ruşine" Gigi Becali, o nouă decizie în legătură cu Vlad Chiricheş după ce l-a scos din echipa FCSB-ului - Antena Sport

Gigi Becali a transmis un nou mesaj despre Vlad Chiricheş (35 de ani), după ce l-a înlocuit în minutul 29 al derby-ului CFR Cluj – FCSB 2-2 şi a decis că nu va mai evolua pentru campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a spus că, ruşinat de situaţie, nu va purta nicio discuţie cu Vlad Chiricheş. Becali i-a transmis la TV lui Chiricheş că poate renunţa la cariera de fotbalist şi să ocupe o funcţie în cadrul clubului FCSB. Becali avea şi în trecut acelaşi mesaj în legătură cu Chiricheş, dar mai apoi i-a prelungit contractul şi l-a lăudat.

Gigi Becali, despre Vlad Chiricheş: “Mi-e ruşine să vorbesc cu el”

“Face ce vrea el. Eu contractul îl respect. Dacă vrea să rămână, să rămână, dar noi trebuie să respectăm echipa. Noi nu putem încurca echipa. I-am spus lui MM că mi-e rușine să vorbesc cu el. Chiricheș e altceva, e alt om, nu poți să vorbești cu el așa… E un om respectabil, am făcut niște lucruri mari cu el. Dar el nu mai poate să joace”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

În minutul 19 al derby-ului CFR Cluj – FCSB 2-2, Damjan Djokovic a deschis scorul cu o lovitură de cap, chiar de lângă Chiricheş. După doar zece minute, Becali decidea schimbarea lui Chiricheş cu Darius Olaru. Fostul jucător al naţionalei a zâmbit amar în momentul în care a fost înlocuit atât de devreme.

În acest sezon, Chiricheş a jucat în 3 meciuri în campionat, în Supercupa României, pe care FCSB a câştigat-o contra lui CFR Cluj şi în 4 partide în preliminariile Europa League. În sezonul trecut, Chiricheş a jucat în 26 de meciuri în campionat, marcând un gol. El a fost scos acum de pe listele FCSB-ului pentru campionat şi pentru cupele europene.