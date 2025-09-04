Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mi-e ruşine" Gigi Becali, o nouă decizie în legătură cu Vlad Chiricheş după ce l-a scos din echipa FCSB-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Mi-e ruşine” Gigi Becali, o nouă decizie în legătură cu Vlad Chiricheş după ce l-a scos din echipa FCSB-ului

“Mi-e ruşine” Gigi Becali, o nouă decizie în legătură cu Vlad Chiricheş după ce l-a scos din echipa FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 4 septembrie 2025, 8:58

Comentarii
Mi-e ruşine Gigi Becali, o nouă decizie în legătură cu Vlad Chiricheş după ce l-a scos din echipa FCSB-ului

Vlad Chiricheş, după un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Gigi Becali a transmis un nou mesaj despre Vlad Chiricheş (35 de ani), după ce l-a înlocuit în minutul 29 al derby-ului CFR Cluj – FCSB 2-2 şi a decis că nu va mai evolua pentru campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a spus că, ruşinat de situaţie, nu va purta nicio discuţie cu Vlad Chiricheş. Becali i-a transmis la TV lui Chiricheş că poate renunţa la cariera de fotbalist şi să ocupe o funcţie în cadrul clubului FCSB. Becali avea şi în trecut acelaşi mesaj în legătură cu Chiricheş, dar mai apoi i-a prelungit contractul şi l-a lăudat.

Gigi Becali, despre Vlad Chiricheş: “Mi-e ruşine să vorbesc cu el”

Face ce vrea el. Eu contractul îl respect. Dacă vrea să rămână, să rămână, dar noi trebuie să respectăm echipa. Noi nu putem încurca echipa. I-am spus lui MM că mi-e rușine să vorbesc cu el. Chiricheș e altceva, e alt om, nu poți să vorbești cu el așa… E un om respectabil, am făcut niște lucruri mari cu el. Dar el nu mai poate să joace”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

În minutul 19 al derby-ului CFR Cluj – FCSB 2-2, Damjan Djokovic a deschis scorul cu o lovitură de cap, chiar de lângă Chiricheş. După doar zece minute, Becali decidea schimbarea lui Chiricheş cu Darius Olaru. Fostul jucător al naţionalei a zâmbit amar în momentul în care a fost înlocuit atât de devreme.

În acest sezon, Chiricheş a jucat în 3 meciuri în campionat, în Supercupa României, pe care FCSB a câştigat-o contra lui CFR Cluj şi în 4 partide în preliminariile Europa League. În sezonul trecut, Chiricheş a jucat în 26 de meciuri în campionat, marcând un gol. El a fost scos acum de pe listele FCSB-ului pentru campionat şi pentru cupele europene.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
Observator
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
Fanatik.ro
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
8:22
Andrei Borza, OUT de la naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru! O nouă pierdere pentru Mircea Lucescu
23:34 3 sept.
Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro
23:33 3 sept.
Reacţia lui Neluţu Varga, după ce a realizat unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1
23:11 3 sept.
Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! “Luaţi o pauză de la Insula”! Lovitura verii în fotbalul românesc
23:02 3 sept.
Gigi Becali a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: “Sunt nebun?”
22:55 3 sept.
Motivul pentru care Gigi Becali exclude transferul unui jucător de la CFR Cluj!
Vezi toate știrile
1 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 2 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă 6 Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: “Am discutat cu Dan Şucu”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”