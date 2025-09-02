Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit

Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit

Andrei Nicolae Publicat: 2 septembrie 2025, 14:53

Comentarii
Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit

Vlad Chiricheș, înainte de un meci / Sport Pictures

Gigi Becali a anunțat că Vlad Chiricheș nu va mai evolua pentru FCSB după remiza cu CFR Cluj, iar spusele patronului s-au adeverit. Mijlocașul a fost exclus de pe listele pentru UEFA și Liga 1, iar campioana en-titre a decis deja și cine ar urma să intre în locul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în vara anului 2023 și a fost un jucător important în cucerirea celor două titluri din ultimii ani.

Vlad Chiricheș, OUT de pe listele FCSB-ului

Mijlocașul defensiv urmează să fie exclus din lotul roș-albaștrilor, după ce patronul echipei a anunțat că îi va propune să ocupe o funcție în cadrul clubului. Potrivit golazo.ro, Chiricheș va fi înlocuit pe liste de Joyskim Dawa, care urmează să revină ca urmare a accidentării la ligamentele încrucișate suferite în primăvară.

Pe lângă fundașul camerunez, pe lista UEFA va apărea și Mamadou Thiam, transferat în această vară de la Universitatea Cluj pe 50.000 de euro, plus mutarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță în tricoul “șepcilor roșii”. În cazul în care se va mișca repede pe piața transferurilor, FCSB va putea să îl pună pe lista de Europa League și pe Mario Tudose, care ar urma să îi ia locul lui David Kiki.

Termenul limită pentru trimiterea listei UEFA este această seară, la miezul nopții, în timp ce pentru Liga 1 este abia pe 8 septembrie, când se încheie perioada de transferuri în România.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
Observator
Un bărbat din Prahova şi-a bătut amanta şi apoi a dat cu maşina peste ea. Poliţiştii au identificat agresorul
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv
14:05
Un oficial de la Standard Liege n-are dubii privind demiterea lui Rednic: “Fie mă încăpățânam, fie recunoșteam”
13:57
Gigi Becali vrea un jucător de la CFR Cluj: “Îl vreau pentru cupele europene. Măcar atât”
13:48
Noutăţile din sport ale lunii septembrie, în AntenaPLAY
13:20
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”
13:13
Ștefan Baiaram, interviu după prima convocare la națională. Ce a spus despre șansele la World Cup 2026
13:01
Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 3 Singura condiţie pe care o pune Dorinel Munteanu pentru o revenire spectaculoasă 4 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top 5 Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna 6 Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”