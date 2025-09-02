Vlad Chiricheș, OUT de pe listele pentru UEFA și Liga 1. Decizia radicală a lui Gigi Becali s-a adeverit - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat că Vlad Chiricheș nu va mai evolua pentru FCSB după remiza cu CFR Cluj, iar spusele patronului s-au adeverit. Mijlocașul a fost exclus de pe listele pentru UEFA și Liga 1, iar campioana en-titre a decis deja și cine ar urma să intre în locul său.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vlad Chiricheș a revenit la FCSB în vara anului 2023 și a fost un jucător important în cucerirea celor două titluri din ultimii ani.

Vlad Chiricheș, OUT de pe listele FCSB-ului

Mijlocașul defensiv urmează să fie exclus din lotul roș-albaștrilor, după ce patronul echipei a anunțat că îi va propune să ocupe o funcție în cadrul clubului. Potrivit golazo.ro, Chiricheș va fi înlocuit pe liste de Joyskim Dawa, care urmează să revină ca urmare a accidentării la ligamentele încrucișate suferite în primăvară.

Pe lângă fundașul camerunez, pe lista UEFA va apărea și Mamadou Thiam, transferat în această vară de la Universitatea Cluj pe 50.000 de euro, plus mutarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță în tricoul “șepcilor roșii”. În cazul în care se va mișca repede pe piața transferurilor, FCSB va putea să îl pună pe lista de Europa League și pe Mario Tudose, care ar urma să îi ia locul lui David Kiki.

Termenul limită pentru trimiterea listei UEFA este această seară, la miezul nopții, în timp ce pentru Liga 1 este abia pe 8 septembrie, când se încheie perioada de transferuri în România.