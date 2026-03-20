Mihai Pintilii, sfat preţios pentru Mirel Rădoi la FCSB: “Trebuie lucrat mult cu el pe partea asta”

Mirel Rădoi se pregăteşte pentru al doilea meci pe banca FCSB-ului, după revnirea la formaţia roş-albastră. Campioana en-titre va juca vineri seară, pe teren propriu, contra celor de la UTA Arad, în etapa a doua a play-out-ului.

Înaintea acestui meci, Mihai Pintilii a avut un sfat pentru Mirel Rădoi. Fostul antrenor de pe banca FCSB-ului, care a părăsit echipa alături de Elias Charalambous, la finalul sezonului regulat, a vorbit despre Mihai Lixandru.

Pintilii susţine că Mirel Rădoi trebuie să lucreze mult cu mai mulţi jucători pentru a le reda reda încrederea. Fostul mijlocaş a subliniat însă că Lixandru are nevoie cel mai mult de cineva care să vorbească cu el:

“De încredere a avut nevoie și Olaru, după ce a revenit din accidentare. Octavian Popescu, Pantea… Lixandru, care are nevoie de încredere și motivație. Lixandru este un băiat cu care trebuie lucrat foarte mult pe partea asta. El este mai sensibil, mai negativist.

Mereu i-am zis să-și spună că este un jucător bun, care se poate lupta cu oricine. Nu este vorba neapărat de accidentări, nu ai cum să joci fotbal fără să te accidentezi”, a declarat Mihai Pintilii, potrivit orangesport.ro.