Mihai Pintilii, sfat preţios pentru Mirel Rădoi la FCSB: “Trebuie lucrat mult cu el pe partea asta”

Mirel Rădoi se pregăteşte pentru al doilea meci pe banca FCSB-ului, după revnirea la formaţia roş-albastră. Campioana en-titre va juca vineri seară, pe teren propriu, contra celor de la UTA Arad, în etapa a doua a play-out-ului.
Înaintea acestui meci, Mihai Pintilii a avut un sfat pentru Mirel Rădoi. Fostul antrenor de pe banca FCSB-ului, care a părăsit echipa alături de Elias Charalambous, la finalul sezonului regulat, a vorbit despre Mihai Lixandru.
Mihai Pintilii, sfat pentru Mirel Rădoi în legătură cu Lixandru: “E mai sensibil, mai negativist”
Pintilii susţine că Mirel Rădoi trebuie să lucreze mult cu mai mulţi jucători pentru a le reda reda încrederea. Fostul mijlocaş a subliniat însă că Lixandru are nevoie cel mai mult de cineva care să vorbească cu el:
“De încredere a avut nevoie și Olaru, după ce a revenit din accidentare. Octavian Popescu, Pantea… Lixandru, care are nevoie de încredere și motivație. Lixandru este un băiat cu care trebuie lucrat foarte mult pe partea asta. El este mai sensibil, mai negativist.
Mereu i-am zis să-și spună că este un jucător bun, care se poate lupta cu oricine. Nu este vorba neapărat de accidentări, nu ai cum să joci fotbal fără să te accidentezi”, a declarat Mihai Pintilii, potrivit orangesport.ro.
FCSB se află pe locul 9 în acest moment, cu 24 de puncte, în timp ce UTA Arad ocupă locul 7 în play-out, cu 25 de puncte. Cele două s-au întâlnit ultima oară pe 1 martie, imediat după ce formaţia roş-albastră a aflat că nu mai are şanse de a ajunge în play-off. Atunci, FCSB s-a impus cu 4-2.
- FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile
- „Era momentul să câștigăm” Rednic îi dă sfaturi lui Kopic: „Prea mulți tineri”
- S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
- Dinamo așteaptă „salvarea”, după 5 înfrângeri consecutive: „Să vină Pușcaș!”
- Sancţiuni contravenţionale şi interzis pe stadioane după Dinamo – Craiova 0-1