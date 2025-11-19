Mihai Popescu, mesaj clar despre viitorul lui la FCSB după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea: „Mereu e impulsiv” - Antena Sport

Mihai Popescu (32 de ani) a oferit declarații despre viitorul său la FCSB, după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea. Stopperul s-a accidentat grav în meciul naționalei cu Austria de luna trecută și sezonul e încheiat pentru el.
Mihai Popescu își va termina contractul cu FCSB la finalul sezonului, iar Gigi Becali a anunțat că nu-i va oferi prelungirea înțelegerii, ținând cont că acesta e și accidentat grav: „La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el?”, spunea Gigi Becali, după ce fundașul s-a accidentat.
Mihai Popescu, mesaj clar despre viitorul lui la FCSB
Mihai Popescu a rupt tăcerea, la o lună după accidentarea suferită, și a transmis că Gigi Becali oferă des declarații „impulsive”, exprimându-și dorința de a continua la FCSB. Fundașul central s-a declarat însă conștient de faptul că e dificil să i se ofere un nou contract, dacă recuperarea lui va dura jumătate de an.
„Da, nea Gigi mereu vorbește impulsiv pe aceste lucruri. Și sănătos și accidentat, contractul tot se termina. Nu e ca și cum… Lumea a înțeles asta greșit.
Nea Gigi are el moduri de a se exprima, dar îl cunoaștem, știm cu cine lucrăm și ne așteptăm la lucruri de acest fel. Ne-am văzut doar când am semnat contractul, atunci la palat, și atunci când a venit cu noi la Salonic.
Asta rămâne de văzut. Eu am contract până în vară, momentan nu am vorbit nimic. Importantă e recuperarea. Dacă nu ești sănătos, e normal să nu ți se ofere contract, că nu-ți dă nimeni bani să stai în sală. Vom vedea dacă vom ajunge la o înțelegere pentru prelungire.
Eu cu siguranță îmi doresc să continui. Am câștigat un campionat, luptăm pentru încă unul. Mă înțeleg bine cu oamenii, nu am avut nicio problemă cu nimeni. La vară probabil ne vom pune la masă și vom discuta”, a declarat Mihai Popescu, conform digisport.ro.
Mihai Popescu, cotat la suma de un milion de euro, a fost transferat de FCSB la începutul sezonului trecut de la Farul. Gigi Becali a plătit suma de 250.000 de euro în schimbul său.
