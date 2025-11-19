Mihai Popescu, mesaj clar despre viitorul lui la FCSB după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea: „Mereu e impulsiv” - Antena Sport

Mihai Popescu (32 de ani) a oferit declarații despre viitorul său la FCSB, după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea. Stopperul s-a accidentat grav în meciul naționalei cu Austria de luna trecută și sezonul e încheiat pentru el.

Mihai Popescu își va termina contractul cu FCSB la finalul sezonului, iar Gigi Becali a anunțat că nu-i va oferi prelungirea înțelegerii, ținând cont că acesta e și accidentat grav: „La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el?”, spunea Gigi Becali, după ce fundașul s-a accidentat.

Mihai Popescu, mesaj clar despre viitorul lui la FCSB

Mihai Popescu a rupt tăcerea, la o lună după accidentarea suferită, și a transmis că Gigi Becali oferă des declarații „impulsive”, exprimându-și dorința de a continua la FCSB. Fundașul central s-a declarat însă conștient de faptul că e dificil să i se ofere un nou contract, dacă recuperarea lui va dura jumătate de an.

„Da, nea Gigi mereu vorbește impulsiv pe aceste lucruri. Și sănătos și accidentat, contractul tot se termina. Nu e ca și cum… Lumea a înțeles asta greșit.

Nea Gigi are el moduri de a se exprima, dar îl cunoaștem, știm cu cine lucrăm și ne așteptăm la lucruri de acest fel. Ne-am văzut doar când am semnat contractul, atunci la palat, și atunci când a venit cu noi la Salonic.