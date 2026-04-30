Robert Ilyeş ştie ce trebuie să facă jucătorii săi pentru a nu pierde cu FCSB: “Nu a reuşit nimeni”

Antrenorul celor de la Csikszereda, Robert Ilyeş (52 de ani), a subliniat că nicio echipă nu a reuşit să îi învingă pe ciucani la ei acasă. El speră ca seria de invincibilitate de acasă a echipei sale să se păstreze şi după duelul cu echipa campioană. Csikszereda – FCSB se dispută vineri, 1 mai, de la ora 20:30.
Înaintea acestui duel, FCSB e liderul play-out-ului, cu 36 de puncte. Csikszereda e pe locul 5 în play-out, cu 27 de puncte.
Robert Ilyeş, înainte de duelul cu FCSB: “Trebuie să facem un joc perfect”
„Ne pregătim ca împotriva celorlalte echipe, așteptăm cu mare răbdare, pentru că până la urmă se dau tot trei puncte.
Pe noi ne interesează punctele, sunt cele mai importante, cu un joc bun sau prost, cel mai important este să ieșim învingători, dacă putem, și să visăm, de ce nu, să rămânem și noi în prima ligă, să evităm și barajul.
Nu a reușit nimeni să ne învingă acasă, înseamnă că suntem buni pe teren propriu, ne și place în fața publicului, sper ca și de data aceasta să ieșim învingători și să ținem acest record pe teren propriu în acest an.
Acum că jucăm împotriva campioanei, asta e, trebuie să facem tot posibilul să obținem punctele acasă, pentru siguranța noastră, pentru club, ca să nu stăm până în ultima etapă să ne fie frică să jucăm barajul cu X sau Y.
Cel mai important, jucând acasă, trebuie să facem tot posibilul, să facem un joc perfect, mai ales pe faza de apărare, să surprindem. Dacă vrem să învingem, trebuie să venim cu un plus și în față, să luăm cele trei puncte, ar fi pentru noi chiar 99% salvare și de la baraj”, a declarat Robert Ilyeș, la conferința de presă organizată înainte de Csikszereda – FCSB.
Etapa trecută, Csikszereda a obţinut o remiză, 0-0, pe terenul lui Hermannstadt. FCSB a învins-o clar, cu 3-1, pe Petrolul, ajungând la 3 victorii la rând în play-out. Csikszereda şi FCSB au licenţă pentru Europa. Roş-albaştrii deja şi-au asigurat prezenţa la barajul pentru Conference League.
