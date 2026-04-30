Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, dialog aprins, în direct: „Ni s-a băgat pumnul în gură / Nu e o măsură bună”

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 19:41

Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, dialog aprins, în direct: Ni s-a băgat pumnul în gură / Nu e o măsură bună”

Ilie Dumitrescu și Florin Prunea au purtat un dialog aprins, în direct la tv. Cei doi s-au contrat cu privire la regula U21, pe care FIFA încearcă să o implementeze la nivel mondial.

Această regulă a fost impusă în fotbalul românesc încă din 2016. FIFA și-ar dori ca din sezonul viitor, toate cluburile profesioniste de fotbal să implementeze această regulă, pentru ca un tânăr jucător să fie utilizat pe parcursul meciului, cu condiția ca acesta să fie promovat din propria academie.

Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, dialog aprins, în direct, pe tema regulii U21

FIFA urmează să analizeze în detaliu această regulă, înainte de a fi luată decizia finală. Florin Prunea crede că echipele se vor opune propunerii venite din partea forului internațional.

Este total diferit față de cum a fost la noi. E am fost în Comitetul Executiv atunci. Acum se începe dezbaterea: UEFA, cluburi… Dacă nu se va ajunge la un numitor comun… Aici a fost direct cu pumnul în gură. La noi, toate cluburile am votat împotrivă.

E posibil să se întâmple, dar eu știu că cluburile se vor opune. Marile cluburi nu vor accepta niciodată. Nu ar fi o măsură bună, vedem ce s-a întâmplat la noi”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

Ulterior, Ilie Dumitrescu a intervenit și a purtat un dialog „încins” cu Florin Prunea. „Mister” este de părere ce regula privind promovarea tinerilor din propria academie ar fi una pe placul cluburilor.

Ilie Dumitrescu: ”Ăsta e obiectivul suprem al fiecărei academii (n.r să aibă un jucător crescut de ea). Fiecare academie își dorește să dea un jucător, se investesc foarte mulți bani. Și au început să apară rezultate. Pentru mine 20 de ani sau 21 de ani deja e un jucător matur.

Noi vorbim aici de jucători de 18-19 ani care fac diferența în Champions League. Desire Doue, Barcola… a fost omul finalei la 21 de ani. Acum noi spunem că 20-21 de ani e o regulă… băgăm pumnul în gură. Niciodată!”

Super-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atențiSuper-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atenți
Florin Prunea: ”Cum adică nu ni s-a băgat pumnul în gură? Ni s-a băgat. Tu n-ai fost, nu știi. Am fost la CEx acolo și toate cluburile de Liga 1 s-au opus. Ce înseamnă asta? Că li s-a pus pumnul în gură”.

Ilie Dumitrescu: ”Știi ce înseamnă asta, Florine? Eu spun că important pentru dezvoltarea fotbalului e să apară cât mai mulți jucători din academii”.

Florin Prunea: ”Cum am apărut și noi. Așa am apărut și noi, dar pe valoarea noastră. Am avut campionate, am avut competiții calumea. Acum nu avem nicio competiție”.

Ilie Dumitrescu: ”Nu ar mai trebui să ne surprindă că cineva de 19 ani joacă la prima echipă. Eu am spus-o și înainte să fiu în FRF. Regula U21 ajută foarte mulți tineri să poată să facă fotbal la prima echipă și la fotbalul mare. Avem exemple, jucători care s-au vândut cu zeci de milioane. Îl avem pe Dennis Man, care e titular la echipa națională. Îl avem pe Moruțan, sunt `n` exemple de jucători”.

Florin Prunea: ”Man nu a beneficiat. La Man s-a plătit o sumă de bani pentru valoarea lui”. (…)

Ilie Dumitrescu: ”Ăsta e un ecosistem sănătos. Patron-președinte-director de academie, să existe comunicare și obiectiv ca din academie să facă pasul. Asta spun, 20-21 de ani nu mai ești tânăr”.

Citește și:
Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
Observator
Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie
Fanatik.ro
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko KopicDinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi”