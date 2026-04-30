Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, dialog aprins, în direct: „Ni s-a băgat pumnul în gură / Nu e o măsură bună”

Ilie Dumitrescu și Florin Prunea au purtat un dialog aprins, în direct la tv. Cei doi s-au contrat cu privire la regula U21, pe care FIFA încearcă să o implementeze la nivel mondial.

Această regulă a fost impusă în fotbalul românesc încă din 2016. FIFA și-ar dori ca din sezonul viitor, toate cluburile profesioniste de fotbal să implementeze această regulă, pentru ca un tânăr jucător să fie utilizat pe parcursul meciului, cu condiția ca acesta să fie promovat din propria academie.

Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, dialog aprins, în direct, pe tema regulii U21

FIFA urmează să analizeze în detaliu această regulă, înainte de a fi luată decizia finală. Florin Prunea crede că echipele se vor opune propunerii venite din partea forului internațional.

„Este total diferit față de cum a fost la noi. E am fost în Comitetul Executiv atunci. Acum se începe dezbaterea: UEFA, cluburi… Dacă nu se va ajunge la un numitor comun… Aici a fost direct cu pumnul în gură. La noi, toate cluburile am votat împotrivă.

E posibil să se întâmple, dar eu știu că cluburile se vor opune. Marile cluburi nu vor accepta niciodată. Nu ar fi o măsură bună, vedem ce s-a întâmplat la noi”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.