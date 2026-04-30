Surpriză de proporţii la Madrid! Deţinătorul trofeului, Casper Ruud, eliminat sub privirile lui Ion Ţiriac!

Tânărul jucător belgian Alexander Blockx, ocupant al locului 69 în clasamentul mondial la vârsta de 21 de ani, l-a eliminat pe deţinătorul titlului, norvegianul Casper Ruud, scor 6-4, 6-4, calificându-se astfel pentru prima sa semifinală de Masters 1000, joi, la Madrid. Ion Ţiriac (87 de ani) a văzut şi el meciul pierdut de Ruud cu Blockx, din tribune, alături de un alt miliardar, Bernie Ecclestone (95 de ani). Ion Ţiriac a fost în trecut proprietarul turneului de la Madrid.

Jucătorul originar din Anvers a învins un al treilea membru al topului 20 în capitala spaniolă, după argentinianul Francisco Cerundolo (locul 20), canadianul Felix Auger-Aliassime (locul 5) şi pe Ruud (locul 15). În semifinale, el îl va înfrunta pe câştigătorul meciului dintre Flavio Cobolli (locul 13) şi Alexander Zverev (locul 3).

„Nu ştiu ce să spun, sunt doar fericit”, a declarat Blockx.

Finalist anul trecut la turneul Next Gen, care reuneşte cei mai buni tineri sub 22 de ani, Blockx a debutat într-un turneu de Grand Slam anul acesta în Australia şi a intrat în Top 100 abia în martie.