Surpriză de proporţii la Madrid! Deţinătorul trofeului, Casper Ruud, eliminat sub privirile lui Ion Ţiriac!

Bogdan Stănescu Publicat: 30 aprilie 2026, 18:55

Casper Ruud, după eliminarea de la Madrid / Profimedia Images

Tânărul jucător belgian Alexander Blockx, ocupant al locului 69 în clasamentul mondial la vârsta de 21 de ani, l-a eliminat pe deţinătorul titlului, norvegianul Casper Ruud, scor 6-4, 6-4, calificându-se astfel pentru prima sa semifinală de Masters 1000, joi, la Madrid. Ion Ţiriac (87 de ani) a văzut şi el meciul pierdut de Ruud cu Blockx, din tribune, alături de un alt miliardar, Bernie Ecclestone (95 de ani). Ion Ţiriac a fost în trecut proprietarul turneului de la Madrid.

Jucătorul originar din Anvers a învins un al treilea membru al topului 20 în capitala spaniolă, după argentinianul Francisco Cerundolo (locul 20), canadianul Felix Auger-Aliassime (locul 5) şi pe Ruud (locul 15). În semifinale, el îl va înfrunta pe câştigătorul meciului dintre Flavio Cobolli (locul 13) şi Alexander Zverev (locul 3).

Alexander Blockx l-a învins în două seturi pe deţinătorul trofeului de la Madrid, Casper Ruud!

Nu ştiu ce să spun, sunt doar fericit”, a declarat Blockx.

Finalist anul trecut la turneul Next Gen, care reuneşte cei mai buni tineri sub 22 de ani, Blockx a debutat într-un turneu de Grand Slam anul acesta în Australia şi a intrat în Top 100 abia în martie.

