Recordurile pe care Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo le pot doborî la World Cup 2026!

Lionel Messi (38 de ani) şi Cristiano Ronaldo (41 de ani) sunt starurile pe care toţi iubitorii fotbalului vor să le vadă la Campionatul Mondial din 2026, care se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Pe lângă faptul că ambii visează la un nou trofeu, Messi şi Ronaldo pot doborî recorduri la World Cup 2026. Dacă Messi a cucerit Campionatul Mondial în urmă cu 4 ani, în finala dramatică disputată de Argentina contra Franţei, Ronaldo visează la acest trofeu. World Cup 2026 din acest an reprezintă ultima şansă pentru el de a deveni campion mondial. De altfel, Bruno Fernandes (31 de ani) a declarat că portughezii vor face tot ceea ce ţine de ei pentru ca Ronaldo să reuşească să devină campion mondial.

Lionel Messi poate doborî două recorduri deţinute de Miroslav Klose

La World Cup 2026, Cristiano Ronaldo i-ar putea doborî recordul conaţionalului său Pepe, pentru cel mai în vârstă jucător care marchează în fazele eliminatorii. Luka Modric (40 de ani) şi Edin Dzeko (40 de ani) sunt şi ei în cărţi pentru a doborî acest record. Luka Modric a suferit o fractură de pomete, dar sunt şanse mari să joace la Mondial.

Lionel Messi (38 de ani) ar putea doborî cele două recorduri deţinute de Miroslav Klose. Klose are cele mai multe victorii la World Cup, 17, iar Messi e imediat în urma lui, cu 16 victorii.

Klose deţine şi recordul de goluri la Campionatele Mondiale, cu 16 reuşite. Messi are 13 şi l-ar putea “detrona” pe Klose la cel mai tare Mondial din istorie, care va putea fi urmărit din 11 iunie în Universul Antena! Kylian Mbappe vânează şi el acest record, având 12 goluri la Campionatele Mondiale.