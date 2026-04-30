Ciprian Marica știe ce va face diferența la un posibil baraj pentru Europa între Dinamo și FCSB: „Aici va fi decis”

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 18:32

Ciprian Marica știe ce va face diferența la un posibil baraj pentru Europa între Dinamo și FCSB: Aici va fi decis”

Florin Tănase și Raul Opruț, în derby-ul Dinamo - FCSB / Sport Pictures

Ciprian Marica știe ce va face diferența la un posibil baraj pentru Europa între Dinamo și FCSB. Cele două rivale s-ar putea duela pentru un loc în preliminariile Conference League, la finalul acestui sezon.

FCSB este deja calificată în semifinala barajului, având mari șanse să se înfrunte cu cei de la Botoșani. Într-o eventuală finală a barajului, campioana ar putea da peste echipa de pe locul patru din play-off, ținând cont că Universitatea Craiova și U Cluj sunt calificate în finala Cupei României. În acest moment, pe locul patru se clasează Dinamo.

Ciprian Marica, verdict înaintea unui posibil baraj de Europa între Dinamo și FCSB

Ciprian Marica a analizat un posibil derby pentru Europa și a transmis că diferența va fi făcută de modul în care antrenorii celor două echipe vor pregăti partida. Fostul internațional consideră că spre deosebire de Dinamo, FCSB este o echipă cu mai multe individualități.

„Rămâne de văzut. Dinamo, cu un buget nu mare, foarte mare, reușește să fie în play-off, dar totuși îi mai lipsește ceva, nu reușește să se lupte la campionat cu adevărat. Nu le-am analizat jocul și nu vreau să îmi dau cu părerea, pentru că am foarte mulți prieteni acolo și vreau să cred că se pricep la fotbal și știu ce au de făcut.

Eu mă focusez pe ce am eu de făcut, dar dacă va fi să fie un derby de baraj, va fi decis de echipa care își va dori mai mult și de ambiția și ceea ce va reuși antrenorul să le transmită jucătorilor, pentru că, Dinamo mi se pare mai echipă, iar FCSB mi se pare echipă mai cu individualități.

Va câștiga valoarea individuală, va câștiga forța de grup a lui Dinamo, rămâne de văzut. FCSB este o echipă care te surprinde câteodată, are meciuri excelente, bune, câteodată face meciuri inexplicabil de proaste, nu știu de ce, dar inconstanța asta clar te duce în zona în care nu ai siguranța că poți câștiga următorul meci”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.

În sezonul regular, Dinamo a învins-o cu 4-3 pe FCSB, în tur. Partida din retur s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie
