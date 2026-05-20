Ioan Varga, anunţ important despre viitorul CFR-ului: “Interes există!”

Ioan Varga, acţionarul majoritar de la CFR Cluj, a vorbit despre ceea ce urmează la gruparea din Gruia după ce elevii lui Daniel Pancu şi-au asigurat locul 3 şi astfel locul în preliminariile Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioan Varga a dezvăluit ce jucători de la CFR Cluj prezintă interes pentru echipele din străinătate

Omul de afaceri anunţă că există interes pentru o parte din jucătorii săi, precum Marian Huja, Lorenzo Biliboc şi Meriton Korenica, însă nu intenţionează momentan să-i lase pe aceştia să se transfere în altă parte pentru că-şi doreşte ca echipa să fie şi mai puternică în sezonul viitor.

“Vor pleca jucători doar dacă vor exista oferte pe măsura cerințelor mele. Interes există pentru mulți, dar de la interes până la a avea ceva concret e cale lungă. Korenica, Biliboc și Huja sunt jucători urmăriți îndeaproape de cluburi importante, dar interesul meu în acest moment este să întăresc echipa, nu să o slăbesc. Vreau să ne calificăm în Conference League, iar apoi vedem ce facem și cu vânzările de jucători”, a spus Ioan Varga pentru Digisport.

CFR Cluj ar putea avea parte de noi oameni intraţi în acţionariat

O firmă din Elveţia este în negocieri cu Ioan Varga pentru a prelua o parte din acţiunile pe care acesta le are la club, iar suma pe care ar urma să o investească ar fi una impresionantă, a dezvăluit omul de afaceri.

“Am stabilit că va fi 39%. Eu să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri. Bani în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an.