Mihai Stoica, avertisment dur după ce a auzit oferta primită de Mihai Pintilii: “Să nu uite ce am făcut pentru el”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit că fostul antrenor al roş-albaştrilor are ofertă de la Federaţia Română de Fotbal pentru a prelua naţionala U20 a României. Pintilii a plecat de la FCSB alături de Elias Charalambous, pe 7 martie, când şi-au dat demisia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a fost surprins să audă de această ofertă, ţinând cont că FRF a dus o luptă împotriva lui Mihai Pintilii, fără licenţă pro, atunci când a fost desemnat acesta antrenor principal.

Mihai Stoica l-a avertizat pe Mihai Pintilii, după ce a auzit oferta FRF-ului: “Să îmi ia mie din oameni”

Mai mult, Mihai Stoica l-a avertizat pe fostul jucător şi antrenor al FCSB-ului să nu încerce să îl ia alături de el şi pe Alin Stoica, cel care este în prezent antrenor secund la FCSB (n.r. a nu se confunda cu Alin Stoica, fiul lui Tudorel Stoica).

“Federaţia Română de Fotbal, care ne-a monitorizat din 2015 de când era Mirel Rădoi şi nu avea licenţă. Că de la noi a plecat totul. Noi eram super monitorizaţi, că apoi a ajuns Mirel Rădoi selecţioner fără licenţă, Adrian Mutu nu cred că avea licenţă când era la U21. Înţeleg că e o gândire la FRF, atenţie, n-am vorbit cu el şi poate e o informaţie falsă, ca Mihai Pintilii să fie numit selecţioner la U20.

Nu ştiu ce se întâmplă cu Adrian Iencsi, dar aşa am auzit. Discuţia a mers mai departe ca Pintilii să îl aducă secund pe Alin Stoica, ceea ce pe mine m-ar deranja foarte tare pentru că Alin Stoica este copilul acestui club. De la Academie, la propunerea lui Pintilii, a venit la prima echipă. Şi acum nu am nicio problemă să las echipa pe mâna lui Lucian Filip şi Alin Stoica. Am mare încredere în Alin Stoica. Era antrenorul echipei de fotbalişti născuţi în 2007 care spulberau campionatul şi au luat: campionat, cupă, supercupă. Au bătut cu 5-0, 5-1 pe Farul, pe U Craiova”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.