Mihai Stoica, avertisment dur după ce a auzit oferta primită de Mihai Pintilii: “Să nu uite ce am făcut pentru el”

Alex Masgras Publicat: 26 aprilie 2026, 15:45

Mihai Stoica şi Mihai Pintilii / Sport Pictures

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit că fostul antrenor al roş-albaştrilor are ofertă de la Federaţia Română de Fotbal pentru a prelua naţionala U20 a României. Pintilii a plecat de la FCSB alături de Elias Charalambous, pe 7 martie, când şi-au dat demisia.

Mihai Stoica a fost surprins să audă de această ofertă, ţinând cont că FRF a dus o luptă împotriva lui Mihai Pintilii, fără licenţă pro, atunci când a fost desemnat acesta antrenor principal.

Mihai Stoica l-a avertizat pe Mihai Pintilii, după ce a auzit oferta FRF-ului: “Să îmi ia mie din oameni”

Mai mult, Mihai Stoica l-a avertizat pe fostul jucător şi antrenor al FCSB-ului să nu încerce să îl ia alături de el şi pe Alin Stoica, cel care este în prezent antrenor secund la FCSB (n.r. a nu se confunda cu Alin Stoica, fiul lui Tudorel Stoica).

“Federaţia Română de Fotbal, care ne-a monitorizat din 2015 de când era Mirel Rădoi şi nu avea licenţă. Că de la noi a plecat totul. Noi eram super monitorizaţi, că apoi a ajuns Mirel Rădoi selecţioner fără licenţă, Adrian Mutu nu cred că avea licenţă când era la U21. Înţeleg că e o gândire la FRF, atenţie, n-am vorbit cu el şi poate e o informaţie falsă, ca Mihai Pintilii să fie numit selecţioner la U20.

Nu ştiu ce se întâmplă cu Adrian Iencsi, dar aşa am auzit. Discuţia a mers mai departe ca Pintilii să îl aducă secund pe Alin Stoica, ceea ce pe mine m-ar deranja foarte tare pentru că Alin Stoica este copilul acestui club. De la Academie, la propunerea lui Pintilii, a venit la prima echipă. Şi acum nu am nicio problemă să las echipa pe mâna lui Lucian Filip şi Alin Stoica. Am mare încredere în Alin Stoica. Era antrenorul echipei de fotbalişti născuţi în 2007 care spulberau campionatul şi au luat: campionat, cupă, supercupă. Au bătut cu 5-0, 5-1 pe Farul, pe U Craiova”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mai mult, Mihai Stoica a declarat şi că Mihai Pintilii a fost nemulţumit de anumite condiţii de la FCSB, dar îi doreşte să ajungă selecţioner, cu condiţia să nu îi ia oameni din staff:

“Sper să fie zvon. Îi doresc să fie selecţioner, îi doresc să fie şi la prima echipă. Dar să nu îmi ia mie din oameni pentru că atunci nu e ok. Dacă zvonurile astea au acoperire, va fi doar Charalambous. Oricum Pintilii a fost nemulţumit de doctori, de Neubert a fost foarte nemulţumit. Dacă aş fi ştiut, aş fi făcut tot ce pot să nu fie atât de nemulţumit. Unde va lucra de acum încolo probabil că lucrurile vor fi cum îşi doreşte el, nu ca semi-amatorismul de la noi”, a mai spus Mihai Stoica.

