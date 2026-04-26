Alex Dobre poate prinde un transfer în vestul Europei! Două echipe și-au trimis scouteri la Dinamo – Rapid

Andrei Nicolae Publicat: 26 aprilie 2026, 16:32

Alex Dobre ar putea prinde un transfer în străinătate la finalul acestui sezon, în contextul în care a fost cel mai bun om din ofensiva giuleștenilor în actuala stagiune. În plus, extrema de 27 de ani urmează să fie urmărită de scouterii unor formații din Belgia și Olanda la partida din această seară contra lui Dinamo, un alt semn că jucătorul ar putea pleca din nou în afara României.

Dobre este protagonistul situației tensionate ce gravitează în jurul Rapidului, însă acest lucru nu a făcut anumite echipe din străinătate să nu mai fie interesate de el. După ce a ieșit din grațiile lui Costel Gâlcă și a fost exclus din primul 11 la partida precedentă cu Universitatea Craiova, fotbalistul de 27 de ani va fi urmărit de reprezentanții celor de la Heerenven și KVC Westerlo în derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională.

Potrivit gsp.ro, scouterii celor două formații menționate anterior au ajuns deja în România și vor avea locuri la lojă la confruntarea contra rivalilor alb-roșii. Totuși, prezența reprezentanților din vestul continentului nu certifică și un transfer, totul depinzând și de ce va face Dobre în următoarea perioadă, meciul cu Dinamo fiind un test important.

Heerenven, una dintre cele două echipe care își trimite oameni diseară, se află pe locul 7 în Eredivisie, poziție care o trimite în acest moment la barajul pentru Conference League. De cealaltă parte, KVC Westerlo e în grupa de UECL din Belgia, unde ocupă poziția a doua, la un punct de Genk, care se află pe locul care trimite la rândul său la baraj.

În acest sezon, Dobre a marcat 17 goluri în 38 de meciuri, 15 dintre ele venind în Liga 1. Extrema nu a mai marcat însă de la ultima etapă din sezonul regulat, atunci când înscria împotriva Universității Craiova. Lipsa de formă a jucătorului a atras și frustrarea care s-a văzut la acea partidă cu FC Argeș ce a generat conflictul cu Gâlcă și pierderea banderolei de căpitan.

