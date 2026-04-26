“Se lucrează intens” Anunţul despre transferuri al lui Mihai Stoica! Ce a spus despre situaţia lui Florin Tănase

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat că se pregăteşte să plece în Europa pentru a căuta jucători pe care să îi aducă la roş-albaştri.

Mihai Stoica a vorbit şi despre situaţia lui Florin Tănase (31 de ani), care îşi încheie în această vară contractul cu FCSB. Tănase, care are o relaţie excelentă cu patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a fost lăudat la scenă deschisă de finanţatorul campioanei ultimelor două sezoane. Tănase este cotat la 2 milioane de euro. El este pe locul 2 în clasamentul golgheterilor din acest sezon, cu 16 reuşite.

Mihai Stoica: “O să plec în Europa după jucători”

“Se lucrează intens la transferuri. O să plec în Europa după jucători. Vreau să văd niște meciuri și să discut.

Cred că pot să fiu mai convingător unu la unu, când mă întâlnesc cu un jucător, să explic cam cum stau lucrurile la noi. Am două ținte în țara în care mă duc. Am avut discuții cu agentul fundașului central olandez de la Famalicao (n.r.: Justin de Haas). Omul vrea campionat din primele cinci sau foarte, foarte mulți bani. Nu putem să venim cu sumele astea. Am fost să îl văd, este extraordinar de bun, dar nu se poate lua!

“Tănase cred că rămâne”

Tănase e la final de contract, dar Gigi îi va face ofertă sigur. Cred că se vor înțelege. Are două meciuri în 2026 fenomenale. La Galați, când am bătut 4-1, și la Ovidiu, când am bătut 3-2 acum. Cred că rămâne”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.