Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: “E ireal ce face”

Mihai Stoica a remarcat un jucător de la o rivală din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj.
Vârful bosniac este golgheterul din Liga 1. Acesta traversează un sezon de vis şi a marcat 18 goluri, în cele 29 de meciuri bifate în campionat la U Cluj.
Mihai Stoica, impresionat de Jovo Lukic
Mihai Stoica l-a numit pe Jovo Lukic ca fiind “cel mai bun jucător” din acest sezon de Liga 1. Oficialul de la FCSB a subliniat că atacantul bosniac a avut evoluţii imprsionante la U Cluj, liderul din play-off.
MM a amintit însă de parcursul modest al vârfului bosniac la Universitatea Craiova. Lukic a evoluat la formaţia din Bănie un sezon, între 2024 şi 2025, reuşind să marcheze doar două goluri, în cele 31 de meciuri disputate.
“Echipa asta poate, că are nişte jucători cu experienţă, care nu prea se tem, mai ales de la mijloc în sus. În compartimentul defensiv tot mai văd nişte vulnerabilităţi.
Uite-l pe Lukic, că aici se rezumă tot. Lukic este poate cel mai bun jucător, atenţie, nu atacant! Cel mai bun jucător din campionatul ăsta. Nu l-am văzut făcând un meci prost, vreun meci fără realizări împotriva echipelor bune.
Este o metamorfoză gigantică la un jucător de care Craiova nu ştia cum să scape şi care a avut multe şanse la Craiova. Nu se poate spune că la Craiova a fost marginalizat şi că era bun, dar nevăzut.
A avut o grămadă de şanse să joace, dar nu juca. Ziceam toţi că e al doilea Mamut, dar ce face Lukic e ireal. Un jucător care se simte bine pe un anumit concept tactic, cu anumiţi jucători în stânga, în dreapta, în spate, cu un ambient care poate conta.
Am dat exemplul Eden Hazard, care la Lille era un fenomen, cu 20 de goluri, 20 de assist-uri în ultimul campionat. Plecat la Chelsea, mai bine, rachetă. Toată lumea îl vedea după Messi şi Cristiano al treilea atacant al planetei, că aşa arăta.
S-a dus la Real Madrid, a pus opt kilograme pe el şi s-a lăsat de fotbal. Sunt nişte chestii care nu se pot explica, dar eu aşa văd. Un jucător poate da randament într-un loc unde se simte foarte bine, iar în alt loc să fie nimic”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
