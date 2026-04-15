Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: “E ireal ce face”

Mihai Stoica a remarcat un jucător de la o rivală din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj.

Vârful bosniac este golgheterul din Liga 1. Acesta traversează un sezon de vis şi a marcat 18 goluri, în cele 29 de meciuri bifate în campionat la U Cluj.

Mihai Stoica l-a numit pe Jovo Lukic ca fiind “cel mai bun jucător” din acest sezon de Liga 1. Oficialul de la FCSB a subliniat că atacantul bosniac a avut evoluţii imprsionante la U Cluj, liderul din play-off.

MM a amintit însă de parcursul modest al vârfului bosniac la Universitatea Craiova. Lukic a evoluat la formaţia din Bănie un sezon, între 2024 şi 2025, reuşind să marcheze doar două goluri, în cele 31 de meciuri disputate.

“Echipa asta poate, că are nişte jucători cu experienţă, care nu prea se tem, mai ales de la mijloc în sus. În compartimentul defensiv tot mai văd nişte vulnerabilităţi.