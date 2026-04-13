Anunţ categoric al lui Jovo Lukic după victoria cu Universitatea Craiova: “Mă gândesc la titlu”

Echipa Universitatea Cluj a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Universitatea Craiova, care a jucat în zece timp de 70 de minute, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Bergodi s-a distanţat la trei puncte în clasament.

Jovo Lukic a reuşit “dubla” cu Universitatea Craiova, fosta lui echipă.

“Nu aş putea să fiu mai fericit. Suntem pe primul loc, suntem la trei puncte distanţă. Nimeni nu credea în noi, am reuşit contrariul. Ne-am arătat valoarea pe teren.

Nu sunt o persoană răzbunătoare. Nu mă intersează împotriva cui înscriu, important e să câştige echipa.

Sunt în aşteptarea chemării oficile la naţională, mă gândesc la titlu, trebuie să continuăm la fel”, a spus Lukic la finalul partidei, citat de Digi Sport.