Mihai Stoica, replică acidă după ce a fost numit „vasal” de Marius Șumudică: „Să pățească ce am pățit și noi” - Antena Sport

Eu n-am timp de replici acum că sunt profesionist și nu am timp, dar când vine vacanța și sunt liber de contract…dar să exagerezi la modul acesta cu arbitrajul, am pierdut mai multe puncte noi. Să pățească ce am pățit noi cu Petrolul, ultima fază a meciului, fault la Șut, la Târnovanu, nu s-a mers la VAR. Comunicatele sunt comunicate, dar vreau să văd reacția Comisiei, s-a scris de furt, dacă era așa, eram imediat convocat.

La meciul cu Rapid au fost două faze în care putem să reclamăm că nu au fost eliminați doi jucători de la Rapid. Burmaz la Ngezana, și Petrila l-a călcat intenționat pe Tănase. În cronologia meciului, au fost primele greșeli de arbitraj, dacă scoatem cu penseta. Cum să spui că a fost ca pe timpul Cooperativei?

(Ce te aștepți să spună) Ar fi ultima mea problemă, pe mine mă interesează să batem Dinamo. Dacă batem, avem foarte multe variante în care să câștigăm campionatul”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.